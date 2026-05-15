BIENAL 2026: SE PRESENTÓ EL V CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES

Será del 22 al 24 de julio, en el marco de la Bienal Internacional de las Esculturas. La gestión de museos y sus diálogos con la práctica artística, cultural, y turística será uno de los ejes centrales. Habrá 13 mesas temáticas y más de 140 trabajos propuestos.

El Instituto de Cultura acompañó, este viernes, la 5ª edición del “Congreso Internacional de Artes: Museos, Turismo y Gestión Cultural en Diálogo” que se realizará del 22 al 24 de julio próximo en Resistencia, en el marco de la Bienal Internacional de las Esculturas 2026. Organizado por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE, con el acompañamiento del Gobierno provincial y la Fundación Urunday, el evento emerge como un espacio de reflexión en torno a las problemáticas actuales del arte, la cultura contemporánea, la gestión y el desarrollo cultural y turístico. “Este año contaremos con temáticas más amplias y dinámicas que involucran no solo al arte, sino también a la gestión cultural y al turismo; con más de 140 trabajos propuestos y especialistas destacados de distintos países”, anticipó la vicepresidenta del Instituto de Cultura, Daniela Valdéz. Participaron también del anuncio el decano de la Facultad de Artes, Gabriel Romero; el director del Centro Cultural Nordeste, Javier Vargas; el presidente de la Fundación Urunday, José Eidman. “La Bienal de las Esculturas y este congreso nos incluyen en el mapa mundial respecto de estas temáticas; serán eventos de gran trascendencia para nuestra provincia”, remarcó la funcionaria de Cultura.

En esa línea Eidman destacó también la importancia del congreso y la calidad de las mesas de trabajo. “Es un espacio para compartir, debatir y pensar sobre el patrimonio cultural, museos y arte contemporáneo en general que a su vez, representa un aporte muy valioso a la Bienal de las Esculturas”, dijo.

En otro orden de cosas, el representante de la Fundación Urunday destacó que por primera vez en la historia del Chaco, y también de Latinoamérica, el Comité Científico, Legal y financiero de la Unesco sesionará en Resistencia en el marco de la Bienal. “El comité más influyente en términos de patrimonio cultural, estará en Resistencia marcando un hito histórico y se integrarán a las actividades de la Bienal”, remarcó.

Más detalles sobre el programa

El Congreso propone crear un espacio internacional de intercambio y discusión entre artistas, investigadores, gestores culturales, docentes y estudiantes en torno a diferentes ejes, con especial énfasis en la gestión de museos y sus diálogos con la práctica artística, cultural, y turística; así como también la construcción de miradas transdiciplinares en los abordajes reflexivos y en la configuración de experiencias artísticas y culturales.

Las actividades se organizarán a través de dos modalidades de participación: ponencias y exhibición de obras, que se llevarán a cabo en la sede de la Facultad de Arte. Además, se realizarán conferencias con invitados especiales y conversatorios en el Espacio Sinergia-UNNE, ubicado en el predio de la Bienal.

Mesas temáticas

Habrá 13 mesas temáticas: “Artes (in)disciplinadas”, “Tecnologías, dispositivos y culturas digitales”, “Arte, género y Diversidad”, “Instituciones, colecciones y acervos artísticos”, “Hacer, escribir, mostrar”, “Arte, patrimonio y turismo”, “Saberes y Metodologías para la gestión cultural”, “Gestión del Museo”, “Gestión Cultural y Pueblos Indígenas”, “Turismo, Territorio y Ambiente”, “Políticas Públicas, Gobernanza y Desarrollo Turístico”, “Gestión Calidad y Administración de Organizaciones Turísticas” y “Turismo, sociedad y Cultura”.

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