EL GOBIERNO PROVINCIAL INTENSIFICA SU PRESENCIA TERRITORIAL CON MAYOR ASISTENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, refuerza su presencia territorial en el área Metropolitana y en puntos estratégicos del interior provincial, ante los milimetrajes de lluvia registrados en los últimos días, que superaron los valores históricos previstos para el mes de diciembre.

Hasta el momento, se concretaron más de 300 asistencias directas en barrios, asentamientos y zonas de difícil acceso, mediante la entrega de kits de emergencia, módulos alimentarios, agua potable, artículos de higiene y elementos de aislamiento. La ayuda estuvo destinada principalmente a familias, personas con discapacidad, personas enfermas y adultos mayores que sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas.

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó la rapidez de la respuesta estatal ante la

emergencia: «En estas situaciones se actúa de manera inmediata, porque son escenarios fuera de lo normal. No hubo feriados ni celebraciones que

impidieran que estemos en el territorio. Seguimos en alerta permanente, acompañando a las

familias y protegiero sus bienes», afirmó.

En ese marco, también se trabajó en zonas críticas de Puerto Tirol que habían quedado completamente anegadas. Allí se articuló un operativo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Gobierno, Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua

(APA), lo que permitió realizar zanjeos con maquinaria pesada para facilitar el escurrimiento del agua.

VARIOS OPERATIVOS

La asistencia de estos días se concentró en una extensa lista de sectores vulnerables donde el desagote del agua se vio dificultado por la intensidad del fenómeno meteorológico con lluvias continuas durante varias jornadas. Entre los puntos intervenidos por equipos de Desarrollo Humano, en colaboración de distintos organismos, se destacan: zonas periféricas de Resistencia como zona Edison, Luchemos Juntos, Los Lirios, 17 de Julio, Golf, El Valle, Barberán, Carpincho Macho, Don Bosco, El Bolsón, Japonés, La Rubita, San Antonio, UCAL, Zampa, Don Alberto, Libertad, Río Negro, y las Chacras 144, 216, 215 y 32. En zona rurales se puede contabilizar ayuda en Boquita Cortés y Lotes 156, 157, y también se trabajó asistiendo a vecinos de La Toma y otros barrios de Barranqueras, como puntos afectados de Puerto Vilelas.

TAMBIÉN ÑACHEC

En paralelo a la emergencia, el Ministerio continúa con la ejecución del programa social articulado Ñachec. En los últimos días, se concretó la distribución de módulos alimentarios, más artículos navideños en distintas localidades del interior como Río Muerto, Los Frentones y Las Breñas.

De cara al cierre del año, se confirmó el cronograma de entregas para las localidades de Barranqueras y Puerto Vilelas, a partir de este sábado 27 de diciembre por la mañana en Barranqueras, sede del club Náutico, de 8:00 a 12:00; en Puerto Vilelas se hará desde el templo evangélico La Cumbre del Monte Sinaí, de 8:00 a 12:00, cubriendo barrios como 136 Viviendas, San José, Lote 24, y zona Centro.



Desde Ñachec se aclara que las entregas y posibles cambios están supeditados a las condiciones climáticas. El lunes 29 de diciembre por la mañana, se prevee continuar con entregas en Barranqueras, en la sede de Capilla San Cayetano y en Iglesia Puertas del Cielo. En Puerto Vilelas la sede será la EEE N°29, para vecinos de los barrios 50, 150 y 48 Viviendas, Lote 22 y Palmarcito. Las entregas continúan el martes 30, en Barranqueras: Capilla Stella Marys por la mañana, e Iglesia Jedidias y Capilla Inmaculado Corazón de María, por la tarde. Mientras que en Puerto Vilelas la sede será la EEP N°417 para las zonas de 3 y 5 Bocas, Carbonilla y Capellini.

El ministro concluyó reafirmando el compromiso con la transparencia: «estamos trabajando para tener un registro de toda la asistencia que este ministerio entregue. Queremos que la ayuda llegue realmente a los beneficiarios y seremos inflexibles con los controles».

