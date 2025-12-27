CORRIENTE “MEZA RECORRIÓ LOCALIDADES AFECTADAS POR EL TEMPORAL Y EVALUÓ OBRAS PRIORITARIAS”

El ministro Jorge Meza visitó San Luis del Palmar, San Miguel y San Cosme para evaluar junto a los intendentes el impacto del temporal registrado en los últimos días.

La recorrida se realizó por instrucción del gobernador Juan Pablo Valdés, con el objetivo de relevar la situación en cada municipio y definir las obras prioritarias a ejecutar.

Desde el Gobierno provincial destacaron el trabajo conjunto con los municipios y la importancia de una gestión cercana, que escucha y acompaña a las comunidades afectadas.

