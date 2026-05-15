MISIÓN CUMPLIDA: FINALIZÓ EL OPERATIVO INTERFLUVIO CHAQUEÑO N°131 CON ASISTENCIA A MÁS DE 5.000 FAMILIAS

Durante cinco jornadas consecutivas y favorecidos por las buenas condiciones climáticas, el Gobierno del Chaco y el Gobierno Nacional concretaron el Operativo Interfluvio Chaqueño N°131, acercando asistencia integral a más de 5.000 familias de comunidades originarias y criollas de El Impenetrable.

El despliegue territorial alcanzó a 48 localidades y parajes ubicados en la zona de confluencia de los ríos Teuco y Bermejo, donde se brindó contención alimentaria, provisión de agua potable, atención y acceso a trámites nacionales y provinciales, además del relevamiento y acompañamiento social por parte de los equipos territoriales de Ñachec.

La quinta y última jornada de hoy, comenzó en El Espinillo y continuó por distintos parajes de la región, entre ellos Pozo La China, El Escondido, San Luis, La Sirena, Víboras Blancas, Pozo El Bayo, Palo Santo, El Obrador y Paso Sosa. En el marco del cierre del operativo, la subsecretaria de Políticas Interinstitucionales del Ministerio de Desarrollo Humano, Elsa Leiva, junto al subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo, Francisco Romero Castelán, y el diputado Iván Gyoker, mantuvieron una reunión con autoridades locales, funcionarios nacionales y coordinadores de Ñachec para evaluar el desarrollo de las jornadas y la implementación de las acciones territoriales.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, continúa dando cumplimiento a la medida cautelar vigente, garantizando asistencia a familias empadronadas de comunidades aborígenes y criollas del interfluvio de El Impenetrable. Además, se informó que durante el mes de julio se prevé realizar un nuevo operativo de similares características.

La logística estuvo a cargo de la Brigada de Monte del Ejército Argentino, con el acompañamiento de efectivos de la Policía del Chaco y Bomberos. Como resultado del operativo, fueron asistidas cerca de 16.000 personas, entregándose alrededor de 22.000 módulos alimentarios y unas 38.000 botellas de agua.

Asimismo, se acompañó la entrega de donativos de abrigos y calzados destinados a estudiantes de la EES N°102, aportados por la Asociación Civil Creciendo en Comunidad de Fontana.

Relacionado