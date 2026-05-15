HORROR EN CÓRDOBA: UNA ALUMNA DE 15 AÑOS MURIÓ EN UNA ESCUELA APLASTADA POR UN ARCO DE FÚTBOL

En diálogo con radio Cadena 3 de Córdoba el comisario inspector Leonardo Vivas, de la Departamental Colón, explicó que la joven «llegó lúcida» al centro médico, pero que «luego se descompensa con ese dolor en el abdomen que tenía».

«Entró en shock room, con un paro cardiorrespiratorio. La estabilizaron e hicieron todos los estudios. Ahí se dieron con que tenía un tipo de hemorragia«, indicó el funcionario de la Policía de Córdoba.

Angelina fue operada de urgencia y luego volvió a su cama en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pero falleció a las dos de la madrugada del viernes, según fuentes policiales, por un shock hipovolémico.

«Se llegó al diagnóstico y el cuadro evolucionó rápidamente hasta el resultado que conocemos», confirmó este viernes José Obregón, director médico de la clínica, en declaraciones al canal El Doce de Córdoba.

La comunidad de la escuela secundaria ubicada en el barrio Totoral de Jesús María quedó en estado de luto este viernes.