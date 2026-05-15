La Justicia detectó otros dos viajes de Manuel Adorni a un resort de lujo en Entre Ríos

Manuel Adorni, viajero frecuente

El fiscal Pollicita pidió este jueves una nueva batería de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre los viajes de la familia Adorni. En esa línea requirió a una agencia de viajes información para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que la esposa de Adorni volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

Según se desprende del expediente, la esposa del Jefe de Gabinete voló con la aerolínea Delta y el pasaje costó 5.154 dólares. El fiscal Pollicita también busca esclarecer una escapada de la familia a Bariloche a mediados de junio de 2024, cuando se hospedaron durante cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort. Con ese fin, pidió al juez Lijo enviar un oficio al hotel para que precise quién hizo la reserva y cómo se pagó el servicio.

Según reveló el diario Clarín, el viaje a Bariloche le costó a Adorni unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos. El viaje se habría pagado recién tres meses más tarde. Aún no se sabe si el depósito se hizo desde un cajero o por ventanilla. Este segundo escenario permitiría a los investigadores conocer quién hizo el pago.

Además de estas medidas, el fiscal Pollicita solicitó informes a bancos, billeteras virtuales y empresas de seguros.