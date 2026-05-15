DEMORARON A UN ROBA RUEDAS TRAS DOS ROBOS A VEHÍCULOS

Personal de la Comisaría Octava de Resistencia esclareció parcialmente dos hechos delictivos ocurridos durante la jornada del jueves, que tuvieron como blanco vehículos estacionados frente a domicilios particulares.

Uno de los damnificados denunció que desconocidos violentaron el cristal delantero derecho de un automóvil utilitario estacionado sobre la vereda y sustrajeron la rueda de auxilio con llanta de chapa. En otro hecho, un vecino informó que autores desconocidos rompieron la ventanilla del acompañante de su vehículo y se llevaron un estuche con documentaciones personales.

A partir de tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad aportadas por una de las víctimas, efectivos del servicio externo lograron demorar a un hombre que intentaba comercializar una rueda de auxilio de similares características a la denunciada como robada.

Además, el sospechoso presentaba vestimentas coincidentes con las observadas en las filmaciones analizadas por los investigadores.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el demorado fue notificado de su aprehensión en causas por supuesto encubrimiento y supuesto robo, mientras que el elemento recuperado fue secuestrado para ser restituido a su propietario.

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