River y Rosario Central vuelven a cruzarse en un mata-mata con historial muy parejo

Precisamente, ese antecedente reciente aparece como uno de los recuerdos más frescos entre ambos clubes. En aquella serie disputada en Córdoba, Rosario Central eliminó al equipo de Martín Demichelis en la definición por penales, con Jorge Broun como gran figura de la noche tras contener varios remates decisivos.

Ahora, casi tres años después, volverán a enfrentarse con muchísimo en juego y en un contexto cargado de tensión. Uno intentará aprovechar la localía y el envión anímico que le dio la clasificación frente a Gimnasia, mientras que el otro buscará repetir otro golpe histórico en Núñez. Con antecedentes repartidos, finales memorables y cruces recientes muy calientes, la semifinal promete escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que, cada vez que se cruza en una instancia decisiva, suele regalar historias imposibles de olvidar.

Todos los enfrentamientos mano a mano entre River y Rosario Central