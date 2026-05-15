Fue a un hotel alojamiento con una mujer, se quedó dormido y denunció que cuando despertó le faltaban $100 mil. (Foto: Google Street View)

Un insólito episodio se registró este fin de semana en un hotel alojamiento de Santiago del Estero. Un hombre ingresó acompañado de una mujer, se quedó dormido y cuando despertó se dio cuenta de que le faltaba una importante suma de dinero.

Todo pasó en en el motel Ozira ubicado sobre calle San Isidro, entre Alem y Pellegrini, en el barrio Villa Anita, de la ciudad de La Banda. La víctima, de 47 años, llegó al lugar cerca de las 14, junto con la mujer y se retiró sólo, al anochecer.

Según el informe elaborado por personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5 al que accedió El Liberal, el hombre pidió una habitación por un turno de dos horas, sin embargo, pasó mucho más tiempo en el lugar.

El hotel alojamiento donde ocurrió todo. (Foto: Google Street View)

Cuando pasó el plazo acordado, la mujer se retiró sola del establecimiento, mientras su acompañante continuaba adentro. Pasaron cuatro horas más y el cliente seguía en la habitación, por lo que el personal decidió golpearle la puerta. Al no obtener una respuesta, dieron aviso a la policía.

Los agentes llegaron al lugar y golpearon insistentemente la puerta de la habitación hasta que el hombre finalmente respondió. Al abrir, les dijo a los uniformados que se había quedado dormido después de haber consumido varias latas de cerveza.

Pero lo más insólito del caso ocurrió después: al revisar sus pertenencias mientras se preparaba para abandonar el lugar, advirtió que le faltaba una suma de 100 mil pesos en efectivo. Inmediatamente denunció la situación ante la policía.