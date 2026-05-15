Rechazaron el sobreseimiento del policía acusado de matar a Thiago Correa: elevaron la causa a juicio

A casi un año de la muerte de Thiago, que esperaba el colectivo junto a su papá cuando quedó en medio del tiroteo entre Aguilar Fajardo y cuatro delincuentes, los jueces de la Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza resolvieron que el oficial de la Federal deberá comparecer en un juicio por jurado popular.

Thiago y su papá, Fabián Correa, se encontraban en una parada de colectivos en la intersección de avenida Crovara y Madrid, en Ciudad Evita, cuando el nene fue alcanzado por una de las 11 balas que luego se comprobó que salieron de la pistola de Aguilar Fajardo.

«Yo no lo comparto», insistió el abogado, que ya anticipó que «peleará con argumentos sólidos» para lograr una condena ejemplar contra el imputado, que podría recibir una pena que va desde los seis meses hasta los 5 años de cárcel.