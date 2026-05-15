RECHAZARON EL SOBRESEIMIENTO DEL POLICÍA ACUSADO DE MATAR A THIAGO CORREA: ELEVARON LA CAUSA A JUICIO
El oficial de la Federal comparecerá ante la Justicia bonaerense por el crimen del nene de siete años, a quien baleó de manera accidental en La Matanza.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza rechazó esta semana el sobreseimiento del oficial de la Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo en la causa por la muerte de Thiago Correa, el nene de siete años al que baleó de manera accidental cuando intentaba resistirse a un robo.
Aguilar Fajardo, de 22 años, fue liberado en julio de 2025 por el juez de Garantías Nº3 de La Matanza, Rubén Occhipinti, por un cambio de carátula de la causa, que pasó de «homicidio simple con dolo eventual» a «homicidio culposo, homicidio agravado por el uso de arma con exceso en la legítima defensa y lesiones graves, en concurso ideal».
Esta semana el abogado de la querella Mariano Costa aseguró que se confirmó la elevación a juicio del caso por los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa -reiterado en dos oportunidades- y homicidio culposo, todos en concurso ideal entre sí.
Costa rechazó la calificación legal de la investigación al entender que los ladrones «estaban en fuga» cuando Aguilar Fajardo empezó a disparar, y que «no había ningún ataque que repeler ni peligro» para el oficial y su madre, que fueron las víctimas del robo aquella noche en Cuidad Evita, partido de La Matanza.
A casi un año de la muerte de Thiago, que esperaba el colectivo junto a su papá cuando quedó en medio del tiroteo entre Aguilar Fajardo y cuatro delincuentes, los jueces de la Sala N°1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza resolvieron que el oficial de la Federal deberá comparecer en un juicio por jurado popular.
Thiago y su papá, Fabián Correa, se encontraban en una parada de colectivos en la intersección de avenida Crovara y Madrid, en Ciudad Evita, cuando el nene fue alcanzado por una de las 11 balas que luego se comprobó que salieron de la pistola de Aguilar Fajardo.
«Yo no lo comparto», insistió el abogado, que ya anticipó que «peleará con argumentos sólidos» para lograr una condena ejemplar contra el imputado, que podría recibir una pena que va desde los seis meses hasta los 5 años de cárcel.