EL GOBIERNO PROVINCIAL ACOMPAÑA EL CRECIMIENTO DEL CLUB VILLA LIBERTAD Y DESTACA SU ROL DE CONTENCIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA

Autoridades provinciales, dirigentes deportivos y referentes históricos del básquet chaqueño visitaron el Club Villa Libertad de Resistencia y reafirmaron el compromiso de acompañar el crecimiento de la institución, que actualmente contiene y forma a más de 100 niños, y jóvenes de la capital provincial. La entidad, además, celebra sus 80 años de vida institucional.

La actividad contó con la presencia del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), Fabio Vázquez; el diputado provincial Samuel Vargas; el presidente de la Asociación de Básquet de Resistencia (ABR), Oscar Rivas; y el histórico jugador y referente del básquet chaqueño, Alejandro “Puma” Pirota, quienes fueron recibidos por el coordinador y profesor del club, José Valant, junto a familias, entrenadores y jóvenes deportistas.

Durante la recorrida por las instalaciones, las autoridades dialogaron con padres y profesores sobre la realidad de la institución y los proyectos deportivos y sociales que se desarrollan en el club.

El presidente del IDCH, Fabio Vázquez, destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las instituciones y las familias para garantizar espacios de desarrollo y contención para niños y adolescentes. “Hoy necesitamos que todos estemos juntos para que un chico pueda desarrollarse y crecer sanamente. Necesitamos a las familias cerca, necesitamos que las instituciones, el gobierno y el club acompañen. Este club es un lugar de contención y eso es fundamental”, expresó.

Asimismo, remarcó la decisión del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Leandro Zdero, de avanzar con una planificación seria y organizada para acompañar el fortalecimiento de las instituciones deportivas, entre ellas el Club Villa Libertad. “Queremos venir, asesorarnos bien y empezar a trabajar juntos. Lo importante es pensar en los chicos y en el futuro. Venimos a escuchar, a trabajar y a construir respuestas concretas, sin falsas promesas”, sostuvo Vázquez.

Por su parte, José Valant valoró el crecimiento sostenido que viene teniendo la institución gracias al compromiso de las familias y del equipo de trabajo. “Estamos trabajando en Resistencia acompañando a más de 100 chicos presentes todos los días. Lo más emocionante es el compromiso de los padres, que siempre están acompañando. Este espacio significa contención, crecimiento y una oportunidad para muchos chicos”, señaló.

En tanto, Oscar Rivas destacó el impacto positivo que tiene Villa Libertad dentro del deporte local y el fuerte sentido de pertenencia construido por la institución. “Resistencia necesita más proyectos como este. Hay una enorme cantidad de chicos, un gran acompañamiento de los padres y un trabajo muy serio de los profesores”, afirmó.

A su turno, el diputado Samuel Vargas resaltó la importancia de respaldar institucionalmente a los clubes barriales y organizaciones que trabajan por la inclusión social a través del deporte. “Acá hay trabajo, esfuerzo y valores. Tenemos dirigentes jóvenes, profesores comprometidos y una comunidad que acompaña. Vamos a seguir fortaleciendo estos espacios que cumplen un rol fundamental para nuestros chicos”, indicó.

Finalmente, Alejandro “Puma” Pirota puso en valor el rol del deporte como herramienta de formación integral y destacó el trabajo humano que se realiza en el club. “El deporte representa educación, disciplina y salud. Pero, sobre todo, lo que hay acá es familia. Y eso es lo más importante”, concluyó.

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