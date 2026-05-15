TRAGEDIA EN CÓRDOBA: UNA NENA DE 5 AÑOS MURIÓ APLASTADA POR EL PORTÓN DE SU CASA
Todo ocurrió mientras su madre sacaba el auto de la cochera y una de las hojas de hierro se desprendió.
El horroroso hecho sucedió cerca de las 19 del jueves en una casa ubicada en la calle Cacheuta al 3500, en el barrio Altos de Vélez Sarsfield. Cuando la madre cerró el portón, la reja se desprendió y cayó sobre la pequeña, que se encontraba parada a un costado.
Personal policial se acercó al lugar luego del llamado de emergencia, que alertaba sobre el grave estado de la nena tras el accidente.
La menor fue trasladada de urgencia junto a sus familiares en un móvil policial hasta la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos la asistieron en el shock room y le diagnosticaron traumatismo de cráneo grave, sangrado interno y un sangrado masivo en la zona abdominal.
La nena fue intervenida quirúrgicamente, pero no logró sobrevivir a la gravedad de su cuadro. Su deceso fue confirmado poco antes de las 21.
Tragedia en Almagro: un hombre murió aplastado por el portón de una gomería
Otra impactante tragedia ocurrió también el jueves, pero esta vez en el barrio porteño de Almagro, donde un hombre de 73 años murió luego de que un pesado portón metálico se desplomara sobre él dentro de una gomería ubicada sobre avenida Córdoba al 3400.
El hechogeneró una fuerte conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, que observaron el amplio operativo desplegado frente al local ubicado entre las calles Mario Bravo y Billinghurst.
De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron, la víctima se encontraba dentro del comercio cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, la estructura metálica se desprendió de manera repentina y terminó aplastándolo. El hombre quedó atrapado debajo del portón y sufrió gravísimas heridas.
Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad y dotaciones de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para asistir en las tareas de rescate. Minutos más tarde también arribó personal del SAME, que intentó reanimar a la víctima mediante maniobras de RCP.
Sin embargo, pese al trabajo de los equipos de emergencia, los médicos terminaron confirmando el fallecimiento del hombre.