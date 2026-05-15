Vie. May 15th, 2026

MILEI ASEGURÓ QUE EN EL 2025 «HUBO UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO»

por Redaccion 1 hora atrás
El Presidente afirmó que durante el año electoral de 2025 «hubo un intento de golpe de estado» contra su Gobierno desde la oposición, los medios y el sector empresario.
Testimonio de Javier Milei en Neura
«Después de que Manuel ganó en CABA comenzó un ataque especulativo de la política contra la moneda para romper el equilibrio fiscal, los medios jugaron en contra del programa económico y cargaron la calle con malas intenciones. Hubo un intento de golpe de estado, fueron cómplices los medios, políticos, empresarios y opinadores mercenarios»

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