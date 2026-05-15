Vie. May 15th, 2026

DETUVIERON EN ELDORADO A UN HOMBRE DENUNCIADO POR AGRESIONES Y AMENAZAS

por Redaccion 1 hora atrás
El acusado fue arrestado durante un allanamiento realizado en el barrio 40 Viviendas. La causa investiga hechos de violencia de género, amenazas y violación de domicilio.

Un hombre de 26 años fue detenido este viernes por la tarde en la ciudad de Eldorado durante un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional III, en el marco de una investigación por presuntos hechos de violencia de género, amenazas y violación de domicilio.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 17:00 en una vivienda ubicada en el barrio 40 Viviendas, entre las calles Piray Guazú y Pionero Lutz.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada días atrás por una mujer de 28 años, quien señaló al sospechoso como presunto autor de agresiones y amenazas.

Durante el operativo, los uniformados detuvieron a Walter Rodrigo A., de 26 años, quien quedó alojado en sede policial a disposición del magistrado interviniente.

Según informaron fuentes policiales, el allanamiento se concretó en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de la investigación.

Mientras tanto, continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con el esclarecimiento del hecho.

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