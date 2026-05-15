SEGUIMOS AVANZANDO CON OBRAS DE DESAGÜE EN MIRAFLORES
Desde la secretaria de obras y servicios públicos, de la Municipalidad de Miraflores, continuamos con los trabajos de desagües y alcantarillas para que el agua escurra rápido y evitar anegamientos.
Esta semana estamos trabajando en:
Lote 88 y Barrio El Destino: instalación de tubos para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, apertura y mantenimiento de desagües troncales.
Estamos en cada barrio resolviendo los problemas de fondo. No paramos. Seguimos metiendo maquinaria en los barrios para que cuando llueva, el agua tenga por dónde salir.