Vie. May 15th, 2026

SEGUIMOS AVANZANDO CON OBRAS DE DESAGÜE EN MIRAFLORES

por Redaccion 1 hora atrás
 Desde la secretaria de obras y servicios públicos, de la Municipalidad de Miraflores, continuamos con los trabajos de desagües y alcantarillas para que el agua escurra rápido y evitar anegamientos.
Esta semana estamos trabajando en:
📍 Lote 88 y Barrio El Destino: instalación de tubos para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, apertura y mantenimiento de desagües troncales.
🗣️ Estamos en cada barrio resolviendo los problemas de fondo. No paramos. Seguimos metiendo maquinaria en los barrios para que cuando llueva, el agua tenga por dónde salir.

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