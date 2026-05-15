YPF ANUNCIÓ EL MAYOR PROYECTO RIGI: ESTIMAN QUE GENERARÁ MÁS U$S100 MILLONES
La petrolera estatal impulsa en Vaca Muerta una iniciativa por u$s25.000 millones. Fue adelantada por Horario Marín.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presentó formalmente la adhesión del proyecto LLL Oil al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un plan de u$s25.000 millones diseñado para acelerar la explotación en Vaca Muerta y transformar la matriz exportadora de la Argentina.
A través de una presentación en las redes sociales de la empresa estatal, Marín dimensionó el alcance de la iniciativa, calificándola como “el programa de exportación de petróleo más importante de la historia de la Argentina”.
La postulación al RIGI contempla una inversión directa de u$s25.000 millones, convirtiéndose en el mayor proyecto presentado bajo este marco legal hasta la fecha. Según las estimaciones del CEO de la petrolera, el plan está diseñado para generar más de u$s100.000 millones en exportaciones de crudo a lo largo de toda su vida útil.
Pese al impacto del anuncio, la incorporación de LLL Oil al régimen de beneficios fiscales y aduaneros no es inmediata. La presentación formal da inicio a un proceso de revisión administrativa por parte de las autoridades competentes, quienes deberán evaluar que el plan cumpla con todos los requisitos técnicos y legales previstos por la normativa antes de su aprobación definitiva.
En qué consiste el nuevo RIGI con una inversión de USD 25.000.000.000 que presentó YPF
- Inversión multimillonaria: El proyecto LLL Oil prevé un desembolso estimado de u$s25.000 millones en los próximos 15 años, convirtiéndose en la mayor presentación bajo el RIGI hasta la fecha.
- Capacidad de producción: Contempla la perforación de 1.152 pozos en Vaca Muerta, con el objetivo de alcanzar una producción máxima de 240.000 barriles diarios de petróleo para el año 2032.
- Exportación total y gas local: El 100% del crudo obtenido se destinará al mercado externo (evacuado a través de VMOS) generando unos u$s6.000 millones anuales en exportaciones. En paralelo, producirá 10 millones de m³ diarios de gas para el abastecimiento interno.
- Generación de empleo: Se estima que el desarrollo de la iniciativa creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos.
- Sinergia operativa: El plan unificará el desarrollo de áreas geográficamente contiguas. Compartirán infraestructura de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y logística de agua y arena para maximizar la eficiencia y reducir costos.
- El rol del RIGI: La empresa estatal destacó al Régimen de Incentivo como el catalizador indispensable para hacer viable un proyecto de esta escala y acelerar el potencial exportador de Vaca Muerta.