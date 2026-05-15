YPF ANUNCIÓ EL MAYOR PROYECTO RIGI: ESTIMAN QUE GENERARÁ MÁS U$S100 MILLONES

Pese al impacto del anuncio, la incorporación de LLL Oil al régimen de beneficios fiscales y aduaneros no es inmediata. La presentación formal da inicio a un proceso de revisión administrativa por parte de las autoridades competentes, quienes deberán evaluar que el plan cumpla con todos los requisitos técnicos y legales previstos por la normativa antes de su aprobación definitiva.