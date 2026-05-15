RESISTENCIA  QUISO SOLICITAR UN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Y TENIA UN PEDIDO DE CAPTURA

Fue alojada en la Comisaría Segunda de la capital chaqueña.

Este viernes a eso de las 9:53, los agentes de la División Antecedentes Personales detuvieron a una mujer de 40 años que intentó solicitar un certificado de reincidencia. La mujer se presentó en la unidad policial y al verificar sus antecedentes, se constató que figuraba un pedido de aprehensión/detención emitido el 6 de mayo de 2025, en el marco de la causa “Tenencia simple de estupefacientes” con intervención de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Tras comunicación con la Cámara, se confirmó la vigencia del pedido y ordenó que la ciudadana fuera notificada de su situación legal, identificada en la causa y alojada en la Comisaría Segunda de Resistencia, por razones de jurisdicción.

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