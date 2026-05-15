DIBU MARTÍNEZ Y ALEXIS MAC ALLISTER, A LOS MANOTAZOS E INSULTOS A UN MES DEL MUNDIAL 2026: QUÉ PASÓ

Lejos de tomárselo como un simple roce de juego o una broma entre compañeros de selección, el mediocampista del Liverpool reaccionó con visible molestia. Tras el encontronazo físico, a Mac Allister se lo vio algodesencajado y enojado con el arquero.

as cámaras de la transmisión oficial captaron al pampeano hablándole de forma vehemente y con cara de pocos amigos al «Dibu», dedicándole algún improperio y lo que parecieron ser varios insultos al aire mientras se alejaba de la escena.

La estrategia de Lionel Scaloni con la lista de la Selección Argentina

La principal incógnita pasa por cómo se manejará el corte final de futbolistas. El cuerpo técnico evalúa dos escenarios:

Convocar inicialmente a más de 26 jugadores para evaluarlos en las prácticas y luego realizar el recorte definitivo.

Adelantar la lista cerrada antes de la concentración, una estrategia que Lionel Scaloni analiza seriamente para evitar el duro momento de tener que desafectar futbolistas que ya estén entrenando con el grupo.

El cronograma no da tregua y la mudanza al norte del continente será inmediata. El 1 de junio, el plantel completo y el cuerpo técnico ya estarán instalados en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, donde se completará la puesta a punto definitiva para defender la corona mundial.