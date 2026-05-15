DIBU MARTÍNEZ Y ALEXIS MAC ALLISTER, A LOS MANOTAZOS E INSULTOS A UN MES DEL MUNDIAL 2026: QUÉ PASÓ
Los campeones del mundo se enfrentaron en Aston Villa vs. Liverpool, y protagonizaron un momento de suma tensión.
Dos de los máximos referentes de la Selección Argentina, Dibu Martínez y Alexis Mac Allister, protagonizaron un inesperado y tenso cruce en pleno partido de la Premier League, que encendió las alarmas de los hinchas albicelestes a un mes para el Mundial 2026.
El duelo clave de la Premier League entre el Aston Villa y el Liverpool en Birmingham regaló una de las imágenes más sorpresivas de la jornada.
La secuencia ocurrió durante el desarrollo de un tiro de esquina a favor del Liverpool en el estadio Villa Park, cuando el ex Boca y Argentinos Juniors empujó al 1, en un intento de alejarlo de la jugada. Fiel a su estilo provocador y combativo dentro del área pequeña, el arquero del Aston Villa continuó con su disputa física para defender la posición ante los atacantes rivales.
Fue en ese momento cuando el «Dibu» pareció iniciar una serie de forcejeos y empujones directos contra Mac Allister, quien se encontraba buscando el espacio para cabecear.
Lejos de tomárselo como un simple roce de juego o una broma entre compañeros de selección, el mediocampista del Liverpool reaccionó con visible molestia. Tras el encontronazo físico, a Mac Allister se lo vio algodesencajado y enojado con el arquero.
as cámaras de la transmisión oficial captaron al pampeano hablándole de forma vehemente y con cara de pocos amigos al «Dibu», dedicándole algún improperio y lo que parecieron ser varios insultos al aire mientras se alejaba de la escena.
La estrategia de Lionel Scaloni con la lista de la Selección Argentina
La principal incógnita pasa por cómo se manejará el corte final de futbolistas. El cuerpo técnico evalúa dos escenarios:
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Convocar inicialmente a más de 26 jugadores para evaluarlos en las prácticas y luego realizar el recorte definitivo.
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Adelantar la lista cerrada antes de la concentración, una estrategia que Lionel Scaloni analiza seriamente para evitar el duro momento de tener que desafectar futbolistas que ya estén entrenando con el grupo.
El cronograma no da tregua y la mudanza al norte del continente será inmediata. El 1 de junio, el plantel completo y el cuerpo técnico ya estarán instalados en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, donde se completará la puesta a punto definitiva para defender la corona mundial.