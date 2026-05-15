TRES ISLETAS DETUVIERON AL PRÓFUGO INVOLUCRADO EN UNA CAUSA ANTIDROGAS, VEHÍCULOS Y DINERO

El hombre fue detenido en la zona rural del Quemado Chico.

Ayer, los agentes de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli allanaron dos casas en Tres Isletas donde incautaron una importante cantidad de cocaína y marihuana lista para la comercialización, dinero en efectivo, motos, un auto y varios elementos más. Uno de los implicados decidió entregarse a la policía, pero faltaban otros dos. Hoy detuvieron a uno de ellos.

Cerca de las 15:10 de hoy, en la zona rural de Quemado Chico, los agentes de la Comisaría de Tres Isletas detuvieron al ciudadano de 35 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña y traslado a la División Operaciones Drogas Interior Juan José Castelli.

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