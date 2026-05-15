LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES COMPLEJAS DE SÁENZ PEÑA FUNCIONARA EN UN NUEVO EDIFICIO

El nuevo edificio está ubicado en calle 18 entre 5 y 7 del barrio Ensanche Sur.

Esta mañana, entre las 10:30 y las 12:30, la División Investigaciones Complejas Interior de Sáenz Peña concretó el traslado de sus dependencias al barrio Ensanche Sur. Con la participación de la totalidad del personal, que además realizó tareas de limpieza y acondicionamiento del lugar.

Durante la jornada fueron trasladados bienes inventariados y distintos elementos secuestrados que se encontraban resguardados en la anterior sede, ubicada en el predio de Ferichaco, en barrio Reserva Este.

Desde la unidad destacaron que el nuevo espacio permitirá mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer las tareas investigativas en la ciudad.

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