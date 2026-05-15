RESISTENCIA DEMORARON A UN JOVEN TRAS INTENTAR SUSTRAER ELEMENTOS DE UN AUTO

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Patrulla Preventiva hoy por la mañana en Calles Echeverría y Mendoza.

Cerca de las 7, el personal demoró a un joven de 22 años acusado de intentar sustraer distintos elementos del interior de un auto estacionado en el centro de la Ciudad de Resistencia.

El ilícito se constató cuando los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron al secuestro de una silla plegable de madera, un sifón matafuego, una linterna frontal recargable y un llavero con control de alarma y llave de candado.

Asimismo, se pudo establecer que los objetos habían sido sustraídos desde un automóvil Toyota Yaris que se encontraba sin medidas de seguridad.

Finalmente, el damnificado fue invitado a radicar la denuncia correspondiente, mientras que el demorado fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la Comisaría Tercera Metropolitana donde fue notificado de su aprehensión en una causa por “Supuesto Hurto en Grado de Tentativa”.

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