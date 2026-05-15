CIERRE DE OPERATIVOS DE “VER PARA SER LIBRES”: MÁS DE 1.700 NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDIERON A ANTEOJOS

En el cierre de la primera edición 2026 del programa “Ver Para Ser Libres” en la provincia del Chaco, el Gobierno provincial y el Estado Nacional destacaron el alcance de los operativos itinerantes de salud visual que, durante 10 jornadas consecutivas, beneficiaron a más de 1.700 niños y adolescentes de sectores vulnerables con la entrega de anteojos.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y articulada en Chaco junto a distintos organismos provinciales, se desarrolló entre el 4 al 15 de mayo en 37 localidades y parajes, mediante dos móviles oftalmológicos que recorrieron el territorio chaqueño brindando controles visuales a estudiantes de entre 6 y 17 años.

Durante esta primera etapa se realizaron más de 2.500 controles oftalmológicos. Del total de beneficiarios, más de 1700 estudiantes recibieron sus anteojos en el acto, mientras que otros 130 anteojos especiales fueron enviados a laboratorio nacional para su posterior entrega.

El gobernador Leandro Zdero resaltó la importancia del trabajo articulado entre Nación y Provincia y recordó que en 2025 ya se habían entregado 3.500 anteojos a estudiantes chaqueños.

“Ratificamos que desde el 18 al 31 de agosto estaremos nuevamente con este operativo llevando esta solución a muchos niños y familias chaqueñas”, afirmó el mandatario provincial.

La próxima edición de “Ver Para Ser Libres” recorrerá nuevas localidades de la provincia con el objetivo de alcanzar el cien por ciento de los municipios chaqueños, garantizando el acceso a la salud visual y fortaleciendo la igualdad de oportunidades para niños y adolescentes.

El acto de cierre tuvo lugar este viernes en el Salón Obligado de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por los ministros Diego Gutiérrez y Sergio Rodríguez; los secretarios Julio Ferro y Marcos Resico; además de autoridades nacionales como Tomás Basil, director Nacional de Articulación Territorial, y Juan Vela, director Nacional de Dispositivos Móviles.

En la oportunidad, también recibieron sus respectivos anteojos 16 niños y adolescentes provenientes de Villa Río Bermejito, Pampa del Indio y Presidencia Roca.

La implementación territorial del operativo contó con el trabajo articulado de los ministerios de Desarrollo Humano, Salud Pública y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, además del acompañamiento del Ministerio de Gobierno en trámites de DNI en algunas localidades.

También participaron referentes y coordinadores del programa Ñachec, funcionarios municipales, equipos de regiones sanitarias, directivos y docentes, residentes del Servicio de Oftalmología del Hospital Perrando, equipos Prosane y la Fundación Saleme.

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó el impacto social del operativo y anunció una nueva etapa para agosto: “Estamos en condiciones de anunciar que en el mes de agosto se realizará el próximo operativo con el que seguramente llegaremos a los 70 municipios de la provincia”.

Además, remarcó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno provincial y el acompañamiento del gobernador para concretar estas gestiones.

Por su parte, Tomás Basil subrayó que “un anteojo es una herramienta para que los chicos puedan desarrollarse y ser autónomos”, al tiempo que valoró el compromiso de todos los organismos que participaron de cada operativo.

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