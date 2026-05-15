PAMPA DEL INDIO RECUPERAN HERRAMIENTAS SUSTRAIDAS DE UNA CONSTRUCCIÓN

Fueron entregados a su propietaria.

Este viernes por la mañana una mujer de 40 años, denunció que desconocidos ingresaron a su inmueble en construcción ubicado por la ruta 4 de esa ciudad y se llevaron sin ejercer violencia un rotomartillo, un taladro inalámbrico, un taladro percutor y una soldadora.

Tras tareas investigativas, personal de la Comisaría de Pampa del Indio halló los elementos ocultos entre las malezas y procedió a su secuestro.

La Fiscalía en turno dispuso que las herramientas fueran entregadas a la damnificada, previa acreditación de propiedad.

Los agentes continúan con la investigación para dar con los autores.

Relacionado