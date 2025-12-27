EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA LA LIMPIEZA DE CANALES Y EL ZANJEO EN EL ÁREA METROPOLITANA

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero constató los operativos de desagües en Puerto Tirol y en Barranqueras, en el marco del Plan de Contingencia y asistencia permanente a las familias afectadas.

En el marco del Plan de Contingencia que el Ejecutivo provincial mantiene activo desde el fin de semana pasado, se ejecutaron trabajos de limpieza de canales y apertura de nuevos zanjeos para facilitar el escurrimiento del agua en zonas vulnerables.

Durante la recorrida, el mandatario provincial enfatizó la importancia de la presencia del Estado en el territorio: «Continuamos como lo hicimos durante toda la semana junto al equipo de Gobierno, supervisando las tareas de limpieza y apertura de canales para asistir a los vecinos y garantizar que el agua drene lo más rápido posible», señaló Zdero.

Intervenciones estratégicas y asistencia

Los operativos realizados este sábado se centraron en la optimización de la infraestructura hídrica local, mediante la remoción de sedimentos en canales troncales y la creación de nuevas vías de drenaje (zanjeo) en barrios periféricos que presentaban dificultades de anegamiento.

Paralelamente a las tareas, el Gobierno provincial mantuvo el esquema de acompañamiento directo a las familias afectadas, asistiendo con módulos alimentarios, agua, relevando necesidades básicas y coordinando la asistencia logística necesaria para enfrentar la situación climática.

Las jornadas continuarán con el trabajo articulado entre las diferentes áreas del Estado, con la consigna de Gestión en Territorio , el Gobierno del Chaco ratificó que los equipos de Vialidad Provincial, Desarrollo Humano, Secheep, APA, Sameep y demás organismos permanecerán en alerta y operativos mientras persistan las condiciones climáticas.

El Gobernador estuvo acompañado por: Carolina Meiriño, Secretaria General de Gobierno; Humberto de Pompert, Intendente de Puerto Tirol; Jonathan Roa, de SAMEEP Juan Chaussivert, concejal de Barranqueras; Gustavo De Martini, de Vialidad Provincial y Alicia Azula, del Puerto de Barranqueras.

Esta presencia conjunta permitió también agilizar la toma de decisiones técnicas respecto al manejo de bombas de drenaje y la logística de SAMEEP para asegurar la calidad de los servicios básicos en las zonas intervenidas.

