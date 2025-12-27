LA CONTUNDENTE AFIRMACIÓN DE D’ONOFRIO SOBRE RIVER TRAS LLEGAR AL AEROPUERTO DE PUNTA DEL ESTE

Leé también: Dos campeones con Boca y River negocian su incorporación a un club del Ascenso

Antes de eso, el dirigente fue abordado por un periodista que le hizo una pregunta directa: “¿Cuándo vuelve a River presidente?”, lo consultó.

Sin perder la sonrisa y mientras subía al vehículo, D’Onofrio fue tajante en su respuesta: “No, ya no”. Así, el empresario de 78 años dejó en claro que no busca un tercer mandato luego de dos períodos (2013-2021) de mucho éxito deportivo, en los que River ganó las Copas Libertadores 2015 y 2018.

D’Onofrio se convirtió en el presidente más ganador con 15 títulos (8 a nivel nacional y 7 internacionales).

Todos los títulos de River en la era D’Onofrio

Campeonato de Primera División 2013-2014 y 2021

Torneo Final 2014

Copa Argentina 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019

Supercopa Argentina 2017 y 2019

Copa Sudamericana 2014

Copa Libertadores 2015 y 2018

Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019

Suruga Bank 2015

