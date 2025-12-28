La paradoja del crecimiento de la economía argentina de 2025 y algunas incógnitas para el año que viene
La economía argentina registró en 2025 un paradójico contrapunto respecto de 2024: el año pasado el PBI se contrajo 1,7% comprado con el período anterior, en que también había caído, pero se pasó la mayor parte del año repuntando.
“El impacto sobre la actividad del apretón monetario para contener el dólar y la inflación después de haber abierto la puerta a la compra de dólares, más las denuncias de corrupción, empezaron a poner en duda la gobernabilidad. La recuperación ‘como pedo de buzo’ que había vaticinado el presidente Javier Milei se frenó en febrero y para julio (último dato oficial disponible) acumulaba una caída del 2,5% mientras la inflación seguía en torno al 2% mensual”, precisan Marina Dal Poggetto y Daniel Kerner en “Back to the 90s”, libro en el que -más que trazar un paralelo entre mileísmo y menemismo- describen la trayectoria económica de las últimas décadas en busca de lecciones que permitan una salida de una larga y frustrante calesita.
La suerte de la economía en 2026 depende crucialmente de la resolución de tres pares de variables: el nivel de riesgo-país y el financiamiento de los pasivos que vencen a lo largo del año, la relación entre el precio del dólar y el nivel de inflación, y el impacto de la actividad sobre el nivel de empleo, crucial para que el Gobierno mantenga un nivel de apoyo que le provea gobernabilidad y chances de reelección hasta el final de su mandato.
Riesgo país y financiamiento
Luego del anuncio oficial de que a partir de enero el tipo de cambio se moverá entre bandas ajustables por inflación y que el BCRA comprará reservas, el riesgo-país, el costo del crédito soberano, cayó hacia el final de 2025 por debajo de 600 puntos, pero no logra perforar la barrera de los 550 puntos.
Para los USD 4.200 millones que vencen en enero, el gobierno ya dispone de USD 2.500 millones en dólares y podría hacerse de los USD 1.700 millones que faltan comprándole al BCRA parte de las reservas con algo más de la mitad de los $4 billones que tiene depositados en pesos en la entidad o con un repo por una suma a determinar, dentro de los USD 7.000 millones que según Caputo y el propio Milei fueron ofrecidos por bancos internacionales.
El hueso más duro es refinanciar al costo más bajo posible los vencimientos por poco más de USD 7.100 millones de bonos hoy en manos de inversores privados
La tasa de riesgo-país es clave pues condiciona la tasa de interés, cuanto más baja mejor para la economía real y para el ingreso de los miles de millones de dólares en inversiones en energía y minería, que importan no solo por la actividad que generan sino también para asegurar que, vía exportación, a Argentina generará cada vez más dólares “propios”.
Dólar e inflación
Despejar las dudas sobre el financiamiento aliviaría a su vez otro dueto clave para la suerte de la economía en 2026: habría menos temor a que el dólar se “escape” de la banda de flotación, aflojaría la presión cambiaria y se facilitaría la compra de reservas a medida que la economía se “remonetiza” del 4,2 al 4,8% del PBI, según el cálculo de base oficial. Eso permitiría acumular unos USD 10.000 millones en el BCRA y acercarse a una de las metas del programa acordado en abril pasado con el FMI..
Actividad y empleo
En cuanto a actividad económica, la expectativa, en buena medida derivada de la victoria electoral del oficialismo en las elecciones de octubre y de la agenda de reformas que impulsa en el Congreso, es que la economía no solo volverá a crecer en 2026, sino también en 2027.
Por su parte, un estudio de BBVA Research proyecta que tras crecer 4,5% en 2025 la economía argentina crecería 3% en 2026 y de vuelta 3% en 2027, rompiendo una larga racha, ya que desde 2006 no crece durante tres años consecutivos.
Reducir el riesgo país y asegurar el financiamiento necesario, evitar que saltos del dólar y de los precios por presiones externas o internas desvencijen la macro y lograr un buen mix de actividad y empleo mejorarían no solo las perspectivas económicas de la Argentina en 2026 sino también las perspectivas políticas del oficialismo de cara a 2027.