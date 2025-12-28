Córdoba evalúa sanciones por incumplimiento del calendario de vacunación infantil

Ante la fuerte caída de las tasas de vacunación en todo el país, la provincia de Córdoba anunció que avanzará con sanciones para quienes no cumplan con el calendario obligatorio de vacunación infantil.

El ministro de Salud cordobés, Ricardo Pieckenstainer, informó que se impulsará una modificación del Código de Convivencia para incorporar un artículo que penalice a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no reciban las vacunas obligatorias y gratuitas.

En contraste, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe, a cargo de Silvia Ciancio, señalaron que no se analiza una medida similar. No obstante, confirmaron que se reforzarán las estrategias para llegar a más familias y revertir la caída en las coberturas, que ya provocó el regreso de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa.

