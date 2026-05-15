OPERATIVO TORMENTA NEGRA: COMO RECUPERAR CELULARES ROBADOS SECUESTRADOS EN VILLAS O BARRIOS POPULARES
Tras el exitoso Operativo «Tormenta Negra», la Policía de la Ciudad recuperó cientos de celulares. Conocé el paso a paso oficial para recuperar tu teléfono.
Durante el reciente Operativo «Tormenta Negra», la Policía de la Ciudad desplegó un procedimiento sin precedentes en diversos barrios populares, logrando desbaratar organizaciones criminales y recuperar una enorme cantidad de celulares sustraídos. Si fuiste víctima de un asalto, existe una plataforma oficial y sencilla para intentar rastrear y reclamar tus pertenencias.
Cómo reclamar tus celulares tras el Operativo «Tormenta Negra»
El masivo despliegue de seguridad, que contó con más de 1.500 efectivos trabajando simultáneamente en 15 villas y asentamientos porteños, arrojó la clausura de 25 comercios, en su gran mayoría locales de telefonía que funcionaban como pantallas. Ante esta importante incautación de bienes, las autoridades recuerdan que los damnificados tienen a su disposición una herramienta digital específica para reparar el daño sufrido.
A través del sitio web oficial recuperos.policiadelaciudad.gob.ar, los ciudadanos pueden localizar fácilmente sus objetos secuestrados. El requisito fundamental e ineludible para avanzar en la recuperación es haber realizado la denuncia del delito para que la Justicia pueda tomar rápida intervención. Si aún no la radicaste, podés efectuarla los 365 días del año a través de las siguientes vías:
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En cualquier comisaría física de la Policía de la Ciudad.
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Llamando al 911 o al teléfono 0800-33-FISCAL (347225).
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De manera presencial en las Unidades de Orientación y Denuncia (UOD).
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A través de las cabinas de denuncia ubicadas en el territorio porteño.
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De forma online, escaneando el Código QR disponible en colectivos, taxis y áreas comerciales.
Desde la plataforma oficial advierten que únicamente se publicarán aquellos bienes y dispositivos que se encuentren aptos para su devolución. Es importante destacar que toda la información, datos personales y documentos aportados para acreditar la titularidad del equipo tienen carácter de declaración jurada. Cualquier intento de falsedad o estafa dará lugar a la cancelación automática del trámite y a la formulación de una nueva denuncia penal en contra del solicitante