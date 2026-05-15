DECOMISARON ELECTRODOMESTICOS Y CIGARRILLOS DE CONTRABANDO VALUADOS EN MAS DE $21 MILLONES

Personal del Escuadrón 16 «Clorinda», desplegados sobre la Ruta Nacional N° 11 kilómetro 1.286, detuvo la marcha de una camioneta que se dirigía a la ciudad de Resistencia, Chaco.

En la requisa, los uniformados hallaron en la caja mercadería de origen extranjero sin aval legal de ingreso al territorio nacional. Los efectivos incautaron un monopatín eléctrico, dos Smart TV y 37 teléfonos celulares de distintos modelos.

Horas más tarde, personal de la misma Unidad, procedió al control de un transporte público de pasajeros. Al requisar la bodega, una de las valijas fue sometida al equipo de rayos X, observando el operador de turno imágenes compatibles a cigarrillos.

Secuestran mercadería de contrabando.

Ante la alerta, se identificó al dueño de la maleta solicitándole que exhibiera el contenido de ésta, tratándose efectivamente de 50 cigarrillos electrónicos trasladados de contrabando.

En un tercer procedimiento, personal del Escuadrón 19 «Ingeniero Juárez», ante el conocimiento de un posible traslado de mercadería sin aval legal, desplegaron patrullas dinámicas en el Paraje «El Fapeo» sobre la Ruta Nacional N° 81.

En estas circunstancias, interceptaron a una camioneta cargando cajas con electrodomésticos de gran porte procediendo al secuestro de: siete secarropas, dos Smart TV, tres heladeras, un horno eléctrico, un lavarropa automático y dos freezers.

Secuestran mercadería de contrabando.

Asimismo, en la localidad de General Lucio V. Mansilla sobre la Ruta Nacional N° 11, gendarmes del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», al solicitar la documentación al chofer de un transporte de cargas generales, notaron contradicciones en sus respuestas y cierto estado de nerviosismo. Esto derivó en una requisa de rigor por parte de los uniformados, constatando la existencia de 1.500 atados de cigarrillos en la caja de herramientas del rodado.

En los procedimientos intervino la Unidad Fiscal de Formosa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero – Delegación «Clorinda»; orientando el secuestro de lo hallado en infracción a la Ley 22.415 «Código Aduanero». La misma dio un avalúo de 21.209.640 pesos.