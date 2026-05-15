ENCONTRARON A UN PACIENTE QUE SE HABIA FUGADO DEL HOSPITAL PERRANDO

Este jueves, pasadas las 19, los efectivos lograron hallar al ciudadano de 26 años que se había fugado el miércoles, alrededor de las 9:30, del Hospital Perrando. El mismo estaba siendo atendido en el área de Salud Mental por problemas de consumo.

A través de tareas investigativas lograron dar con él en inmediaciones de su domicilio, ubicado en el barrio Ángel de la Guarda de Resistencia. El mismo presentaba una lesión en el tobillo izquierdo, manifestando haberse lastimado al saltar las rejas perimetrales del hospital.

Luego de ser examinado por Medicina Legal y atendido nuevamente en el Hospital Perrando, recibió el alta médica y fue entregado al personal del Área de Salud Mental.

Finalmente, la Fiscalía dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.