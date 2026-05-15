HABLEMOS DE DONACION DE ORGANOS: LLEGO AL CCM DEL BARRIO SANTA RITA

En el Centro Comunitario Municipal (CCM) del barrio Santa Rita, ubicado en Jeremías 1950, se realizó una nueva charla de concientización sobre la Ley Justina y la importancia de la donación de órganos.

La actividad forma parte de la campaña territorial «Hablemos de Donación de Órganos», impulsada por la Legislatura del Chaco junto al CUCAI Chaco y la Municipalidad de Resistencia.

La jornada contó con la presencia de la presidenta de la Legislatura chaqueña, Carmen Delgado; el presidente del CUCAI Chaco, Walter Bonfanti; y el responsable de Comunicación del CUCAI Chaco, Alberto Navarro.

«Hablemos de donación de órganos» en el CCM Santa Rita.

La iniciativa busca generar espacios de diálogo con la comunidad, brindar información clara y accesible, derribar mitos y seguir fortaleciendo la cultura de la donación en toda la provincia.

En el marco del Mes de la Donación de Órganos y siguiendo el cronograma previsto, las charlas continúan desarrollándose en distintos Centros Comunitarios Municipales de la ciudad. En cada encuentro, profesionales del CUCAI Chaco, personas trasplantadas y familiares de donantes comparten testimonios, experiencias e información vinculada al proceso de donación y trasplante.

Entre los principales temas abordados, se destacan la importancia de la donación de órganos y tejidos, los alcances de la Ley Justina y el funcionamiento del sistema de donación en Argentina, además de los mitos y dudas frecuentes sobre la temática. También se pone especial énfasis en el rol de la familia y de la comunidad en la decisión de donar.

«Hablemos de donación de órganos» en el CCM Santa Rita.

El cronograma de actividades continuará el próximo 21 de mayo en el CCM 244 Viviendas, de 17 a 18 horas.En tanto, el cierre de esta etapa de encuentros será el 28 de mayo en el CCM La Liguria, en el mismo horario. Todas las propuestas son libres, gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

La campaña también contempla postas informativas en plazas, escuelas y centros comunitarios; charlas y encuentros vecinales; testimonios en vivo de personas trasplantadas y profesionales de la salud; además de actividades participativas y jornadas especiales que se desarrollarán durante todo el mes.

Como cierre de las actividades, el sábado 30 de mayo se realizará una jornada especial que combinará propuestas culturales, espacios de encuentro, testimonios y acciones de concientización, para seguir promoviendo la donación de órganos y fortaleciendo una cultura solidaria en la comunidad.