GERENCIA ZONA NORTE SECHEEP TOLERANCIA CERO

La Gerencia Zona Norte de la empresa SECHEEP informa a toda la comunidad que, en el marco del programa “Tolerancia Cero”, se llevaron adelante en el día de la fecha nuevos operativos contra conexiones clandestinas de energía eléctrica.

Como resultado de los procedimientos realizados, se detectaron y desmantelaron un total de 27 conexiones clandestinas, procediéndose además al secuestro de los correspondientes kits de baja utilizados de manera irregular.

Estos operativos forman parte de las acciones permanentes que lleva adelante la empresa con el objetivo de garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas, la calidad del servicio y el uso responsable de la energía.

Asimismo, recordamos a toda la sociedad que las conexiones clandestinas constituyen un delito, además de representar un grave riesgo para las personas, las viviendas y la red eléctrica en general.

Desde SECHEEP continuaremos trabajando de manera conjunta con las autoridades competentes para erradicar estas prácticas ilegales y fortalecer un servicio más seguro y eficiente para todos los usuarios.

Agradecemos también la colaboración de toda la ciudadanía, que mediante las denuncias anónimas al 0800-7777-589, permite detectar y llegar a estas conexiones clandestinas, contribuyendo al cuidado del servicio eléctrico y a la seguridad de todos.

GERENCIA ZONA NORTE

“Sumar esfuerzos, multiplicar resultados.”

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