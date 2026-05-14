ALLANARON LA VIVIENDA DE LUCIANO ETUDIÉ ¿QUÉ ELEMENTOS SECUESTRARON?

Este miércoles por la mañana, en el marco de la investigación por el femicidio de Graciela López y el homicidio de Luciano Alberto Etudié, padre del detenido, la División Delitos contra las Personas realizó un allanamiento en la vivienda del cabo primero de Policía, Luciano Etudié, ubicada en el barrio Mujeres Argentinas de Resistencia.

Durante la diligencia, se secuestró una hoja con anotaciones manuscritas y un teléfono celular Samsung, de interés en la causa.

Allanamiento en la vivienda de Luciano Etudié.

El agente se encuentra detenido en la causa «Femicidio en concurso real con homicidio calificado por el vínculo agravado» y permanece internado en un sanatorio céntrico, en el área de Terapia Intensiva.

La investigación continúa bajo la intervención del Equipo Fiscal Especial de Género Nº 11.