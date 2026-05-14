Vie. May 15th, 2026

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PERSONAL POLICIAL SE CAPACITÓ EN RESCATE Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

por Redaccion J 2 horas atrás

El taller se desarrolló en el Museo de Ciencias Naturales y estuvo destinado a fortalecer las técnicas de intervención del personal policial.

Efectivos de los Departamentos de Seguridad Rural Metropolitana y Seguridad Ambiental participaron de una jornada de capacitación sobre rescate y manejo de animales silvestres, desarrollada en el Museo de Ciencias Naturales Augusto G. Schulz.

El taller tuvo como objetivo fortalecer conocimientos y técnicas de intervención ante situaciones vinculadas a fauna silvestre, priorizando tanto el bienestar animal como la seguridad operativa del personal policial.

La capacitación fue dictada por integrantes de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad de la provincia, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas para actuar en procedimientos relacionados con animales silvestres.

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