ROGER MARTÍNEZ EXPLOTÓ CONTRA NÉSTOR LORENZO POR NO SER CONVOCADO AL MUNDIAL 2026: «NO SABES UN CARAJO»
Tras conocerse la nómina, el actual atacante del Al-Taawon de Arabia Saudita realizó un durísimo descargo en sus redes sociales contra el entrenador argentino.
Néstor Lorenzo dio a conocer la lista preliminar de 55 jugadores de Colombia para la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de su vigente cuota goleadora en el fútbol asiático, Roger Martínez quedó fuera de la consideración, lo que desató la furia del futbolista surgido en Racing.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el oriundo de Cartagena de Indias publicó una serie de mensajes donde cuestionó los criterios de selección y los argumentos tácticos del director técnico. “Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas”, manifestó inicialmente el delantero, subrayando su presente estadístico.
Martínez no se detuvo allí y redobló la apuesta defendiendo el nivel de la Saudi Pro League: “Peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”. El cierre de su mensaje fue el punto más alto del conflicto, con un ataque personal directo hacia Lorenzo: “Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo”.
Los números de Roger Martínez en la Selección de Colombia
A pesar de acumular 23 goles en 32 partidos en la presente temporada con el Al-Taawon FC, Roger Martínez no viste la camiseta de su país desde el 10 de octubre de 2024, en el duelo ante Bolivia por Eliminatorias. En total, el atacante registra 28 partidos con el combinado nacional y 4 goles marcados.
Para el cuerpo técnico de Colombia, el desempeño histórico del jugador no habría sido suficiente para garantizarle un lugar en la nómina definitiva, priorizando otros nombres de jerarquía en el frente de ataque. De esta manera, el delantero —que fue pretendido por Boca Juniors en diversos mercados de pases— parece haber sentenciado su relación con el ciclo actual a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo.