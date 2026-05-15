Vie. May 15th, 2026

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Este viernes continúa el pago de los programas provinciales

por Redaccion J 4 horas atrás

Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este viernes continúa el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a abonarse el 8 de mayo pasado.

Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados.

Según se detalló oficialmente, el esquema de pagos seguirá de la siguiente manera:

  • Este viernes 15 de mayo será el turno de las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno.
  • Por su parte, el lunes 18 de mayo se completará el cronograma con el pago de los programas Más Desarrollo (ex Más Inclusión), y el programa de reconversión laboral Canillitas, todos bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano.
  • Ese mismo día también se acreditará el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, del Ministerio de Educación.

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