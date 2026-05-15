Este viernes continúa el pago de los programas provinciales

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este viernes continúa el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a abonarse el 8 de mayo pasado.

Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados.

Según se detalló oficialmente, el esquema de pagos seguirá de la siguiente manera: