CORTES PROGRAMADOS DE SECHEEP: QUE ZONAS ESTARAN SIN LUZ ESTE VIERNES

La empresa provincial de energía Secheep informó cortes programados para este viernes 15 de mayo debido a trabajos de mantenimiento en distintas localidades de Chaco. Las interrupciones afectarán sectores de Resistencia, Villa Ángela y Miraflores, en distintas franjas horarias .

En Resistencia, los trabajos se realizarán de 7:30 a 11:30 en los barrios Vista Linda, 10 de Mayo y aledaños; de 10 a 12, se realizarán en los barrios Vivero Municipal, Boquita Cortez y aledaños.

En Villa Ángela, se realizarán de 7 a 12 en los barrios Manicho, Parque Industrial, Desmotadora «Oro Blanco» y área rural. En Miraflores, se realizarán de 13 a 16:30 en los barrios Fortaleza, Ebenezer, San Antonio y Lote 93.