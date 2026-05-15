EN UN AÑO, LOS SALARIOS DE LOS JUECES DEL STJ CHAQUEÑO SUBIERON CASI UN 70%

Los salarios de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia del Chaco continúan en el centro de la discusión pública tras conocerse las últimas liquidaciones salariales.

Y es que en apenas un año, los ministros del máximo tribunal provincial registraron aumentos de entre el 47% y el 69%, con ingresos netos que actualmente oscilan entre $6,7 y $7,3 millones mensuales.

La comparación toma como base los haberes difundidos a comienzos de 2025, correspondientes a las liquidaciones de noviembre de 2024. En aquel momento, los jueces del STJ percibían en promedio unos $4,5 millones netos. Hoy, ese promedio quedó cerca de los $7 millones.

El presidente del STJ, Néstor Enrique Varela, encabeza la escala salarial con un ingreso neto de $7.387.703. Un año atrás cobraba alrededor de $4,5 millones, por lo que la suba acumulada ronda el 64%.

Por detrás aparecen Víctor Emilio Del Río, con $6.996.781 mensuales; Emilia María Valle, con $6.949.851; Iride Isabel Grillo, con $6.822.547; y Alberto Mario Modi, con $6.739.660 netos.

El caso de Del Río es uno de los que más aumentó porcentualmente. Según los recibos difundidos en 2025, el magistrado cobraba entonces poco más de $4,1 millones de bolsillo. Con los valores actuales, el incremento supera el 69%.

En el caso de Grillo, el salto fue de aproximadamente $4,48 millones a $6,82 millones, mientras que Modi pasó de $4,58 millones a $6,73 millones. Valle, por su parte, subió de $4,54 millones a casi $6,95 millones netos.

El crecimiento salarial de los jueces chaqueños ya había generado controversia durante 2024. Entre marzo de 2023 y noviembre de ese año, los haberes de los ministros del STJ habían pasado de unos $750 mil a cerca de $4,5 millones, un incremento cercano al 500% en apenas un año y medio.

La explicación central de esa evolución está en el denominado «ajuste salarial por revisión», un concepto remunerativo no bonificable creado por la Ley 3.424-A. Ese mecanismo busca equiparar los salarios judiciales chaqueños con los de otros poderes judiciales del nordeste argentino y su porcentaje es fijado por decreto del Poder Ejecutivo.

El adicional se transformó en una pieza clave de las liquidaciones judiciales. En muchos casos representa más de la mitad del salario bruto de magistrados y funcionarios.

La discusión también se potenció por la comparación con otros ingresos del sector público. Los salarios netos de los ministros del STJ superan incluso el sueldo bruto del presidente Javier Milei, congelado desde diciembre de 2023 en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

La brecha se amplía todavía más frente al salario mínimo y las jubilaciones mínimas. Actualmente, un integrante del máximo tribunal chaqueño puede percibir en un solo mes el equivalente a más de 20 jubilaciones mínimas.