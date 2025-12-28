SANTIAGO DEL ESTERO: QUEDÓ DETENIDO CUANDO TRANSPORTABA MÁS DE 16 KILOS DE MARIHUANA DENTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Ayer, personal de la Sección “Villa Ojo de Agua”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros, modalidad “tour de compras”, procedente de Orán (Salta) con destino la provincia de Mendoza.

Los funcionarios, que se encontraban realizando tareas de prevención y seguridad vial sobre Ruta Nacional Nº 9, kilómetro 930, efectuaron el control físico y documentológico del ómnibus y los pasajeros, detectando que uno de ellos transportaba distintos electrodomésticos como freidoras, parlantes, hornos eléctricos, entre otros.

Al profundizar la inspección de la mercadería, los gendarmes fueron alertados por anomalías en la misma y constataron que en su interior se ocultaban 19 paquetes amorfos de similares características a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

Mediante la prueba de orientación campo “Narcotest”, se obtuvo resultado positivo para “cannabis sativa”, con un peso total de 16 kilos 895 gramos.

Consecuentemente, se procedió a tomar contacto con el Juzgado Federal N° 2, quien dispuso el labrado de actuaciones, la incautación de la totalidad del estupefaciente y la detención del ciudadano mayor de edad en carácter de incomunicado.