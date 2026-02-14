ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE LOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE: BRILLO, MÚSICA Y TRADICIÓN EN CASTELLI

Los Carnavales del Impenetrable llegan a su gran cierre este fin de semana con dos noches cargadas de color, alegría y ritmo en el corsódromo de Juan José Castelli. El evento más popular del año se prepara para despedir su edición 2026 con la participación de cientos de bailarines, imponentes carrozas y potentes baterías que prometen hacer vibrar al público.

Las comparsas Gualoq Alá, Estrella Tropical e Hijos del Sol serán las protagonistas de las jornadas finales, desplegando todo su brillo, creatividad y pasión frente a miles de espectadores que se espera lleguen desde distintos puntos de la región para vivir la fiesta.

El sábado 14 de febrero abrirá la noche Estrella Tropical, seguida por Hijos del Sol, mientras que el cierre estará a cargo de Gualoq Alá. En tanto, el domingo 15, última jornada del carnaval, comenzará con Estrella Tropical, continuará Gualoq Alá y finalizará Hijos del Sol, poniendo el broche de oro a una celebración que año tras año crece en convocatoria y espectáculo.

Desde la organización destacaron el trabajo de las comparsas y el compromiso de los artistas, quienes durante meses preparan coreografías, vestuarios y propuestas escénicas que reflejan la identidad cultural de la región.

De esta manera, Castelli se prepara para vivir dos noches a pleno, donde la música, la danza y el espíritu festivo serán los grandes protagonistas, consolidando a los Carnavales del Impenetrable como uno de los eventos más convocantes del calendario local.

