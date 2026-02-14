ORGULLO CHAQUEÑO: EL GOBERNADOR ZDERO RECIBIÓ AL GRUPO TRINAR, TRAS SU DESTACADA ACTUACIÓN EN COSQUÍN

La agrupación, oriunda de Resistencia, representó a la provincia en la 66° edición del festival tras haberse consagrado en la categoría “Conjunto Vocal” del Pre-Cosquín, logro que les permitió acceder al escenario mayor del folklore nacional.

El gobernador Leandro Zdero recibió hoy, en Casa de Gobierno, a los integrantes del grupo folklórico Trinar, luego de su participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el evento más importante del país en materia folklórica.

Durante el encuentro, el mandatario y los artistas recordaron los momentos más destacados de su carrera y su paso por el escenario cordobés. El presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, quien también participó de la reunión, expresó: “Estamos orgullosos por su presentación, representando a la provincia. Tuvieron una actuación muy notable; queremos felicitarlos e impulsarlos a que sigan brillando en los escenarios con el acompañamiento del gobierno”.

Zorrilla destacó además el paso de la agrupación por el festival “Chaco Vibra” y ratificó el compromiso del Instituto de Cultura de generar espacios para que los artistas chaqueños puedan mostrar su arte. En ese marco, recordó que Trinar contó con acompañamiento del Estado provincial para concretar su viaje a Cosquín. “Hay todo un movimiento emergente del folklore chaqueño, como la música del monte chaqueño; estamos muy atentos a esto y a llevar nuestro folklore a todos los escenarios posibles”, afirmó el funcionario.

”Es un placer para nosotros ser recibidos por el Gobernador”

Por su parte, Aníbal Zardi, uno de los integrantes de Trinar, expresó su satisfacción por la experiencia vivida. “Es un placer para nosotros ser recibidos por el Gobernador y haber representado a la provincia en el escenario de Cosquín; estamos felices”, señaló.

El músico destacó el respaldo del Gobierno provincial como un impulso fundamental para el crecimiento artístico del grupo. “Pasar por este evento tan prestigioso, por donde pasaron tantos artistas de renombre, nos llena de alegría. Queremos seguir por ese camino, dejando al Chaco bien parado”, sostuvo.

En la misma línea, Andrés Villa calificó la participación en el festival como “una experiencia muy enriquecedora”, mientras que Lautaro Meza y Benjamín Villa valoraron el acompañamiento brindado por la Provincia a través del Instituto de Cultura y compartieron detalles de los momentos más significativos de su presentación.

Trinar nació en Resistencia en 2018 y está integrado por 12 artistas, ocho de ellos músicos en escena. El grupo cuenta con tres voces principales y una formación instrumental compuesta por violín, acordeón, bombo legüero, batería, bajo y guitarra, consolidándose como una de las propuestas emergentes del folklore chaqueño.

