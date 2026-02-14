SALUD: MÁS DE 700 ATENCIONES EN LOS OPERATIVOS “FEBRERO EN ACCIÓN” REALIZADOS EN SIMULTÁNEO EN RESISTENCIA

Uno de los dispositivos se desarrolló en el Polideportivo “Jaime Zapata” y el otro en el C.C.M. de Villa Río Negro, con el objetivo de facilitar a las familias chaqueñas el acceso a controles médicos y certificaciones necesarias para el inicio del ciclo lectivo 2026.

En el marco del programa provincial “Febrero en Acción: Salud para el Ingreso Escolar”, se llevaron adelante ayer dos Operativos de Abordaje Territorial en simultáneo en la ciudad de Resistencia, alcanzando más de 700 atenciones entre ambas jornadas.

Durante los operativos se brindaron los siguientes servicios:

-Odontología (certificado bucodental)

-Medicina Clínica (certificado de buena salud)

-Vacunación según calendario oficial

-Enfermería.

Además, se contó con el acompañamiento de distintas áreas y programas provinciales y municipales, fortaleciendo el trabajo articulado y territorial para ampliar la cobertura sanitaria en los barrios. Las jornadas fueron organizadas por la Subsecretaría de Redes de Salud- Este, la Dirección de Odontología, la Municipalidad de Resistencia y la Región Sanitaria VIII, en conjunto con otros organismos provinciales que acompañaron el despliegue.

Lo que se busca, es acercar el sistema de salud a la comunidad, garantizando controles preventivos y el acceso a la documentación requerida para el ingreso escolar.

CRONOGRAMA DE PRÓXIMOS OPERATIVOS

-19/2: Resistencia (B° Güiraldes)

-19/2: Puerto Tirol (Centro Integral Comunitario)

-20/2: Barranqueras (Pasaje Lesaige 4860)

-20/2: Resistencia (B° San Antonio)

-26/2: Fontana (E.E.P. 1026 “Héctor Camors”)

-26/2: Resistencia (B° Toba)

-27/2: Resistencia (Plaza “25 de Mayo”)

-27/2: Resistencia (Plaza “Anfiteatro Paseo Sur”)

El programa continuará desarrollándose en distintos puntos del territorio chaqueño, promoviendo la prevención y el cuidado de estudiantes de todas las edades de cara al inicio del ciclo escolar.

Se recomienda asistir con DNI y carnet de vacunas para agilizar la atención. SALUD: MÁS DE 700 ATENCIONES EN LOS OPERATIVOS “FEBRERO EN ACCIÓN” REALIZADOS EN SIMULTÁNEO EN RESISTENCIA

Uno de los dispositivos se desarrolló en el Polideportivo “Jaime Zapata” y el otro en el C.C.M. de Villa Río Negro, con el objetivo de facilitar a las familias chaqueñas el acceso a controles médicos y certificaciones necesarias para el inicio del ciclo lectivo 2026.

En el marco del programa provincial “Febrero en Acción: Salud para el Ingreso Escolar”, se llevaron adelante ayer dos Operativos de Abordaje Territorial en simultáneo en la ciudad de Resistencia, alcanzando más de 700 atenciones entre ambas jornadas.

Durante los operativos se brindaron los siguientes servicios:

-Odontología (certificado bucodental)

-Medicina Clínica (certificado de buena salud)

-Vacunación según calendario oficial

-Enfermería.

Además, se contó con el acompañamiento de distintas áreas y programas provinciales y municipales, fortaleciendo el trabajo articulado y territorial para ampliar la cobertura sanitaria en los barrios. Las jornadas fueron organizadas por la Subsecretaría de Redes de Salud- Este, la Dirección de Odontología, la Municipalidad de Resistencia y la Región Sanitaria VIII, en conjunto con otros organismos provinciales que acompañaron el despliegue.

Lo que se busca, es acercar el sistema de salud a la comunidad, garantizando controles preventivos y el acceso a la documentación requerida para el ingreso escolar.

CRONOGRAMA DE PRÓXIMOS OPERATIVOS

-19/2: Resistencia (B° Güiraldes)

-19/2: Puerto Tirol (Centro Integral Comunitario)

-20/2: Barranqueras (Pasaje Lesaige 4860)

-20/2: Resistencia (B° San Antonio)

-26/2: Fontana (E.E.P. 1026 “Héctor Camors”)

-26/2: Resistencia (B° Toba)

-27/2: Resistencia (Plaza “25 de Mayo”)

-27/2: Resistencia (Plaza “Anfiteatro Paseo Sur”)

El programa continuará desarrollándose en distintos puntos del territorio chaqueño, promoviendo la prevención y el cuidado de estudiantes de todas las edades de cara al inicio del ciclo escolar.

Se recomienda asistir con DNI y carnet de vacunas para agilizar la atención.

Relacionado