EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LA ACTIVIDAD RECREATIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL IAD

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, junto a la presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, acompañó la jornada recreativa destinada a personas con discapacidad en la sede del Instituto de Atención y Desarrollo (IAD), en Resistencia.

La actividad se desarrolló hoy en el marco de la “Fiesta de Carnaval”, una propuesta organizada por el IAD junto a la red de instituciones Crecer con Todos, con el objetivo de promover la inclusión también en el ámbito recreativo. Durante el encuentro, el mandatario provincial dialogó con autoridades del Instituto de Atención y Desarrollo para avanzar en acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Visitamos el IAD para acompañar esta fiesta de carnaval, bajo el lema de la inclusión que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, también con la recreación”, expresó Mitoire. En ese sentido, remarcó que “la inclusión debe ser real y esto se logra estando en territorio y acompañando a las personas y a las instituciones, sin intermediarios, tal como lo pide el gobernador”.

Por otra parte, la titular del IPRODICH anticipó que 2026 será un año de fuerte presencia territorial, en contacto con los prestadores de servicios. Además, anunció que una de las primeras acciones previstas será la realización de capacitaciones destinadas a fortalecer el trabajo de las instituciones. Asimismo, señaló que se continuará profundizando la inclusión laboral mediante programas vigentes como “Impulsar Chaco” y la Sponsorización para personas con discapacidad. “Invitamos a todos a sumarse a estas iniciativas para avanzar juntos en este camino de inclusión”, sostuvo.

En tanto, la coordinadora del IAD, Verónica Perrone, agradeció la presencia del Gobernador y destacó el espacio de diálogo generado para abordar los temas vinculados a las instituciones. “Permanentemente nos acompañan y auditan; juntos vamos avanzando hacia una sociedad inclusiva”, afirmó.

El IAD integra la red de instituciones de “Crecer con Todos” y brinda atención a personas con discapacidad en la provincia, articulando acciones con el Estado provincial a través del IPRODICH.

