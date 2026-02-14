BALANCE FINAL Y TODOS LOS GANADORES DEL 28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PUNTA DEL ESTE

Ha finalizado con muchísimo éxito y excelente repercusión en la prensa una nueva edición del evento audiovisual más esperado del verano esteño. El 28° Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Maldonado, Uruguay) se ha llevado a cabo entre el sábado 7 y el viernes 13 de febrero siendo nuevamente el centro de la cinematografía regional, recibiendo a los invitados y visitantes como son los destacados artistas, realizadores y periodistas especializados. Las proyecciones se realizaron en la Sala Cantegril, el Teatro de Verano Margarita Xirgú y el Complejo GrupoCine de Punta del Este, con acceso libre y gratuito. Esta nueva edición fue organizada por la Intendencia de Maldonado a través del Departamento de Cultura, y nuevamente contó con la Dirección Artística de la Licenciada Daniela Cardarello.

Una colmada sala del Cantegril recibió el anuncio y festejó la entrega de los premios a los ganadores tanto los elegidos por los Jurados como por el Voto del Público que asistió a todas sus funciones. Al finalizar la ceremonia de Clausura se exhibió la conmovedora comedia dramática DJ Ahmet (Macedonia del Norte-República Checa-Serbia-Croacia, 2025) opera prima del realizador neoyorquino-macedonio Georgi M. Unkovski. También en la última jornada durante el mediodía se llevó a cabo un encuentro/charla con el gran invitado y homenajeado del Festival, el realizador y productor argentino Héctor Olivera, quien a sus 94 años aun se entusiasma contando sus anécdotas, todas matizadas con sus sutiles humoradas y comentarios. La misma fua moderada por el cronista de cine Fernando Brenner, ocurrida en el Parador 31 (La Mansa) previo al almuerzo de las delegaciones, invitados y prensa.

Sin duda, además de la programación de las películas, lógicamente, fueron los hechos mas destacados de estas seis jornadas, las actividades especiales que se fueron desarrollando día tras día en locaciones especialmente preparadas para las charlas. Siempre con la presencia y las palabras del Prof. Andrés Rapetti, Director General Departamento de Cultura y el Prof. Valentín Trujillo, Director de Programación Cultural de la Intendencia de Maldonado. En el Cerro del Toro, en la vecina Piriápolis se realizó la mesa «El Cine en épocas de Streaming” con la participación del director, productor y guionista argentino Hernán Guerschuny, , el distribuidor de BuenCine y Programador uruguayo Gabriel Massa y el también distribuidor y presidente de la Compañía ENEC Cine de Uruguay, Álvaro Caso contando no solo sus propias experiencias sino haciendo hincapié en los tiempo que se viven hoy día con todo el avance tecnológico (la I.A.) y las posibilidades de comercialización, distribución y exhibición tanto por las plataformas de Streaming como por las salas de cine.

Al día siguiente en el muy atractivo y mejorado sitio de visita y recreación, Pueblo Gaucho, se llevó a cabo la «Ronda de Festivales Iberoamericanos» con

La participación de 11 responsables de igual cantidad de Festivales de diferentes países quienes primero hicieron una presentación de cada uno de sus eventos y características de los mismos, para luego resumir cuáles son sus objetivos, sus problemáticas, sus necesidades, sus búsquedas y sus nuevos desafíos. Este este muy provechoso y contundente encuentro estuvieron presentes Marilha Naccari (Productora y Curadora del Festival Internacional de Cine Florianópolis Audiovisual Mercosur (FAM), Santa Catarina, Brasil), Soledad San Julián (Productora General del Festival Internacional de Cine de las Alturas, Jujuy, Argentina), Edward Venero (Director del Festival de Cine de Lima PUCP, Perú), Paula De Luque (Realizadora y Directora general del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Argentina), David Duponchel (Director de tres festivales À l’Est (Francia), Al Este – Perú y y Al Este – Colombia), Zeca Brito (Director del Festival Internacional de Cine de la Frontera, Bage, RS, Brasil), Gisela Margarita Pérez Fonseca (Coordinadora de Alianzas Institucionales del Festival Internacional de Cine de Cartagena de India, Colombia), Claudio Pereira (Director artístico de la Semana Internacional del Cine de Valparaíso, Chile), Rodrigo Magallanes (Director de la Muestra de Cine del Tridente de Punta del Diablo, Rocha, Uruguay), Lucas da Silva Ferreira (Productor e integrante de la Comisión Directiva del Festival Santa Cruz de Cinema, Santa Cruz do Sul, RGS, Brasil) y Pablo De Vita (Director del ARFECINE, Semana Internacional de Cine de Buenos Aires, Argentina).

Y finalmente el » 1er. Seminario Internacional de Cine y Turismo del Uruguay: la conversación”, un espacio previo para la reflexión y articulación entre experiencias formativas, productivas y de investigación en la intersección entre el cine y el turismo. Se firmó el convenio UTU con Este Audiovisual entre Virginia Verderese y Josefina Recchia. Estuvieron presentes Virginia Verderese (Directora General UTU), Edgard Rodríguez (Director General Turismo), Andrés Rapetti (Director General Cultura) y Pablo Siri (Director de Dinatel del MIEM). Participaron en las distintas Mesas: Gabriela Dangelo y Victoria Lembo docentes e investigadoras del CURE Udelar, Zeca Brito Director de Cultura de Bagé, Brasil. Y representantes de Este Audiovisual: Virginia Scuro (Cina Cina), Belén Ballesteros y Vanesa Guala (Cinemarea), Florencia Sader (48 HFP), Nicolás Aznárez (Punta del Este Film Studios) , moderados por Josefina Recchia Presidenta de Este Audiovisual. Con la supervisión de Pepi Goncalvez, realizado en el salón de encuentros del Club Hotel Casapueblo en Punta Ballena.

JURADOS Y GANADORES

Jurado Competencia Iberoamericana Ficción:

Marilha Naccari (Brasil), Gisela Margarita Pérez Fonseca, Colombia), Fernando Spiner (Argentina), César Troncoso (Uruguay) y María Zanocchi (Uruguay)

Premio Mauricio Litman:

MEJOR PELÍCULA – 1982(Perú) de García JC

MEJOR DIRECTOR – José Ángel Alayónpor La Lucha (España-Colombia)

MEJOR ACTRIZ – Aurora Dávilapor Vainilla (México) de Mayra Hermosillo

MEJOR ACTOR – Ex-aecquo – Fernando Arze Echalarpor Cielo (Bolivia/Reino Unido) de Alberto Sciamma y Fabián Arenillas por Cuento de verano (Argentina) de Matías Szulanski

Mención Especial del Jurado para Hugo Colacepor la fotografía de Escritor (Argentina) de Paula de Luque.

VOTO DEL PÚBLICO – Cuento de verano (Argentina) de Matías Szulanski

Jurado Competencia Iberoamericana Documental:

Zeca Brito (Brasil), David Duponchel (Francia/Perú) y Edward Venero (Perú)

Premio Lobo Marino:

MEJOR PELÍCULA – Mama(Ecuador) de Ana Cristina Benítez

Mención especial del jurado para En camino a Leo(México) de Ana Bárcenas Torres

VOTO DEL PÚBLICO – Buscando a Shakespeare (Argentina) de Gustavo Garzón

Jurado Asociación de Críticos de Cine del Uruguay:

Diego Faraone, Sergio Moreira y Fernando Palumbo.

Premio ACCU

MEJOR PELÍCULA La Lucha(España-Colombia) de José Ángel Alayón

Mejor Documental Mama(Ecuador) de Ana Cristina Benítez

Mención Especial para Cielo(Bolivia/Reino Unido) de Alberto Sciamma

Mención Especial para Bajo el mismo sol(República Dominicana-España-Argentina) de Ulises Porra

