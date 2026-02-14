EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – IMPULSAN UN PROYECTO PARA FORMAR JÓVENES AGENTES DE CAMBIO CONTRA LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

La Facultad de Ciencias Veterinarias desarrollará «Antibióticos bajo la lupa» en tres escuelas secundarias de Corrientes. El proyecto articula la universidad con la Cruz Roja, el Ministerio de Salud y el Programa GIRSU para abordar uno de los mayores desafíos sanitarios contemporáneos

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, en conjunto con otras unidades académicas, desarrollará un proyecto de extensión universitaria denominado «Antibióticos bajo la lupa: jóvenes por un futuro sin resistencia». La iniciativa, bajo la dirección de la doctora Valeria Amable, la co dirección de los doctores Carolina Noemí Martemucci y Fernando Ramón Achinelli, propone una intervención educativa en tres instituciones secundarias de Corrientes: ERAGIA, Colegio Nacional San Martín y Escuela Secundaria San Cayetano.

El proyecto articula equipos de docentes, no docentes y estudiantes de la UNNE, la Cruz Roja Filial Corrientes, la Comisión Provincial RAM y el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), integrando dimensiones humana, animal y ambiental desde el enfoque Una Salud. El proyecto fue aprobado y financiado en el marco del programa UNNE en Territorio y se desarrollara durante 2026.

El problema de la resistencia antimicrobiana. La resistencia a los antimicrobianos (RAM) representa uno de los desafíos sanitarios contemporáneos que exige respuestas colectivas integrando ciencia, educación y compromiso social. El problema afecta simultáneamente la salud humana, animal, vegetal y ambiental, lo que requiere superar las fronteras disciplinares.

El proyecto se sustenta en conceptos de la microbiología veterinaria y médica, la salud pública, la educación sanitaria y la comunicación científica, que permiten interpretar la RAM como un fenómeno biológico, social y cultural.

El espacio escolar representa el territorio para el encuentro entre universidad, comunidad y organismos públicos. La Comisión Provincial de Lucha contra la RAM aportará su capacidad técnico-sanitaria; la Cruz Roja Filial Corrientes contribuirá con formación en salud comunitaria, el Programa GIRSU proveerá gestión ambiental y residuos, y las tres escuelas participantes aportan su conocimiento local y compromiso docente.

El proyecto se sostendrá en principios de compromiso social, solidaridad, cooperación interdisciplinaria y convicción en la educación como motor de transformación. Se prevé la institucionalización de esta red a través de una Carta Acuerdo interinstitucional entre la UNNE, el Ministerio de Salud y las escuelas, que permita sostener las acciones de promoción de la RAM más allá del período de financiamiento.

Trayectoria institucional y capacidades previas. El proyecto surge del trabajo articulado entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y diversas instituciones educativas y sanitarias de la provincia de Corrientes. La directora, la co directora y el co director son miembros de la Comisión Provincial de lucha contra la RAM y profesores de la UNNE en Veterinaria, Bioquímica y Medicina.

Desde la universidad, el equipo extensionista ha desarrollado actividades de docencia, investigación y divulgación científica en el área de microbiología y resistencia antimicrobiana, con participación de docentes, graduados y estudiantes de distintas disciplinas. Estas experiencias fortalecieron capacidades técnicas y pedagógicas que ahora se orientarán a la construcción de propuestas territoriales participativas.

La Comisión Provincial de Lucha contra la RAM, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, aportará trayectoria en la vigilancia epidemiológica y en la coordinación intersectorial de políticas sanitarias. La Cruz Roja Argentina – Filial Corrientes contribuirá con su experiencia en formación de jóvenes en salud comunitaria y primeros auxilios, incorporando extensionistas de tecnicaturas en Enfermería, Laboratorio e Instrumentación Quirúrgica.

El Programa GIRSU, del Ministerio de Coordinación y Planificación, fortalece la dimensión ambiental y la gestión de residuos vinculados al uso de fármacos y productos veterinarios. Las escuelas ERAGIA, Colegio Nacional «Gral. San Martín» y Escuela Secundaria San Cayetano participan desde el diseño del proyecto.

Objetivos. El proyecto se propone fortalecer las capacidades de extensionistas universitarios y de la Cruz Roja en resistencia antimicrobiana, educación para la salud y comunicación científica, mediante instancias formativas previas.

Entre sus objetivos se encuentra favorecer el aprendizaje interdisciplinario sobre RAM y el enfoque Una Salud, integrando cuestiones de índole sanitaria, ambiental y social en espacios educativos escolares. Se buscará estimular la creatividad y producción comunicacional estudiantil, utilizando el Mural colaborativo RAM y recursos digitales como herramientas de expresión y divulgación.

La iniciativa se orienta a incrementar la sensibilización comunitaria frente a la resistencia antimicrobiana, mediante ferias, actividades abiertas y difusión en medios locales y redes sociales.

El proyecto se distingue por su innovación pedagógica y comunicacional: fusiona ciencia, arte y tecnología digital para transformar conceptos en mensajes accesibles.

Formación, acción y evaluación participativa. El trabajo se desarrollará a lo largo de doce meses mediante un proceso de formación, acción y evaluación participativa. La metodología combina estrategias de educación dialógica, aprendizaje-servicio y co-construcción del conocimiento, donde universidad, escuelas y organismos públicos actúan como socios en la generación de saberes y prácticas transformadoras.

La primera etapa estará dedicada a la formación de extensionistas universitarios y de la Cruz Roja Filial Corrientes. Se realizará a través del curso OPS «Hacer de cada escuela de las Américas una escuela promotora de la salud» y del MOOC «Introducción a la resistencia antimicrobiana desde el enfoque Una Salud» (en gestión con el SIED-UNNE), complementados con una jornada presencial interdisciplinaria coordinada por la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Comisión Provincial de Lucha contra la RAM.

La segunda etapa se desarrollará en las tres instituciones educativas a través de cinco encuentros secuenciados. El primero consistirá en una reunión de planificación participativa con directivos y docentes para contextualizar las acciones, definir objetivos y acordar mecanismos de evaluación compartida.

El segundo encuentro será lúdico-diagnóstico para explorar conocimientos previos, creencias y prácticas sobre antibióticos y salud. El tercer encuentro consistirá en un taller interdisciplinario y Mural colaborativo RAM, conducido por extensionistas y docentes, integrando ciencia, arte y comunicación para reflexionar sobre los vínculos entre salud, ambiente y sociedad.

El cuarto encuentro será un taller de difusión y prensa, a cargo del personal no docente de Prensa UNNE, Centro Cultural Universitario y Dirección de Difusión de la FCV. Este taller aportará experiencia en comunicación pública de la ciencia, narrativa visual y difusión, acompañando a los estudiantes en la construcción de mensajes claros, accesibles y socialmente significativos.

El quinto y último encuentro será una feria y cierre comunitario durante la Semana Mundial de la RAM, donde se expondrán las producciones realizadas y se promoverá el intercambio con familias y comunidad.

“Aspiramos a que sea una experiencia educativa transformadora, participativa e interdisciplinaria que promueva el pensamiento crítico, la corresponsabilidad social y la cultura del uso racional de los antimicrobianos”, expresó la doctora Valeria Amable. La proyección sostenible del proyecto contempla la firma de una Carta Acuerdo interinstitucional que garantice la continuidad de las acciones más allá del financiamiento inicial.

