NUEVO CHACO BURSÁTIL ANALIZÓ EL CONTEXTO FINANCIERO Y PRESENTÓ OPCIONES PARA POTENCIAR INVERSIONES

Clientes, inversores y empresas participaron de la charla organizada por Nuevo Chaco Bursátil, en la que se abordó el contexto económico y se compartieron claves para potenciar inversiones con asesoramiento profesional y respaldo institucional.

En un encuentro con clientes, inversiones y empresas, Nuevo Chaco Bursátil junto a Nuevo Banco del Chaco organizaron una charla orientada a presentar distintas opciones de inversión y analizar el contexto financiero para una mejor toma de decisiones.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes y acercar herramientas del mercado de capitales a la comunidad, Nuevo Chaco Bursátil, encabezado por su gerente general, Alejo Sorrentino, realizó la charla “Potenciar inversiones con respaldo institucional”.

Germán Dahlgren, presidente de Nuevo Banco del Chaco destacó que “Nuevo Chaco Bursátil viene mostrando una evolución muy positiva, con tasas competitivas, buenos rendimientos y con la garantía de Nuevo Banco del Chaco detrás de un equipo técnico profesional. Es una sociedad chaqueña que permite que los fondos de los inversores queden en el Chaco, fortaleciendo el desarrollo local.”

Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH, con trayectoria en instrumentos de inversión y financiamiento para empresas, pymes e inversores locales y de la región. Cuenta con el respaldo institucional de Nuevo Banco del Chaco y opera con todas sus transacciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por Byma y con custodia en la Caja de Valores.

Por su parte, Marcelo Santalucía, presidente de Nuevo Chaco Bursátil remarcó que “contar con el respaldo de Nuevo Banco del Chaco es clave para brindar seguridad y trazabilidad a cada inversión. Desde Nuevo Chaco Bursátil venimos creciendo junto a las pymes y a los inversores chaqueños, y apostamos fuerte a la capacitación como herramienta para acercar el mercado de capitales a toda la comunidad.”

Alejo Sorrentino, gerente general de Nuevo Chaco Bursátil señaló que “la idea fue charlar sobre el contexto actual, analizar posibles escenarios y generar un espacio abierto para que la gente se lleve información clara. Queremos estar cerca del inversor chaqueño y acompañarlo con herramientas concretas desde Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos”. Además, el especialista en mercado de capitales repasó las opciones de inversión disponibles y explicó cómo definir el perfil inversor según objetivos personales o empresariales.

Con Nuevo Chaco Bursátil se puede invertir en pesos y en dólares con todos los instrumentos del mercado: acciones, bonos, letras, cauciones, Fondos Comunes de Inversión, CEDEARs, Obligaciones Negociables, descuento de cheques, entre otros, tanto para perfiles conservadores como moderados o más arriesgados; a través de su plataforma online y con el asesoramiento de equipo profesional.

Nuevo Chaco Bursátil cuenta con oficinas en Resistencia (Güemes 130) y en la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 303, Microcentro), además de atención en todas las sucursales del NBCH, en su sitio web oficial y a través de la línea telefónica 0800-555-6242.

El Grupo NBCH integra a Nuevo Banco del Chaco, Nuevo Chaco Bursátil, Nuevo Chaco Fondos y Nuevo Chaco Broker de Seguros, brindando soluciones financieras integrales para personas, empresas y pymes. A través de sus distintas unidades, promueve el desarrollo económico regional y el acceso al mercado de capitales.

