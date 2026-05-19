CRIAR A UN HIJO YA CUESTA MAS DE $650 MIL POR MES, SEGUN EL INDEC

Criar a un hijo en Argentina volvió a ser más caro en abril. Según informó el INDEC , la canasta de crianza aumentó entre 3,2% y 3,5% durante el cuarto mes del año, por encima de la inflación mensual, que fue del 2,6%.

Los mayores incrementos se registraron en los hogares con recién nacidos y niños de hasta 3 años. En el caso de bebés menores de un año, el costo de crianza pasó de $494.367,32 en marzo a $511.763,05 en abril, lo que representó una suba del 3,5%.

En tanto, para niños de 1 a 3 años, la canasta escaló de $589.099,48 a $609.573,66, también con un aumento del 3,5%.

Entre las infancias de 4 y 5 años, el costo mensual de crianza se ubicó en $520.412,69, tras un incremento del 3,2%. Para el segmento de 6 a 12 años, la cifra alcanzó los $654.221,39, también con una variación mensual del 3,2%.

El informe oficial mostró que todas las franjas etarias tuvieron subas superiores al índice general de inflación. El dato volvió a reflejar el impacto sostenido de los gastos vinculados a alimentación, salud, educación, transporte y cuidado infantil.

La inflación de abril fue del 2,6%, una desaceleración respecto de meses anteriores. Con ese resultado, el índice acumuló un alza del 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,4%.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

Para elaborar este indicador, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, utilizada para medir la línea de pobreza. Esa medición contempla alimentos, indumentaria, transporte, salud, educación, vivienda y otros servicios esenciales.

Además, el cálculo incorpora el costo del tiempo de cuidado requerido para cada etapa de crecimiento. Para estimarlo, el INDEC utiliza como referencia salarial la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del régimen de trabajo de casas particulares.