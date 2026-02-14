ESC. SECUNDARIA 72 DE BARRANQUERAS: AVANZAN LAS OBRAS DEL PROGRAMA PROVINCIAL “MEJOR ESCUELA”

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero constató también el avance de las obras de refacciones integrales en la Escuela de Educación Secundaria N° 72 “Almirante Brown” de Barranqueras, que se ejecutan a través del programa provincial “Mejor Escuela”.

Los trabajos contemplan la refacción integral de sanitarios, el sistema eléctrico, la iluminación y los equipos de ventilación, además del reacondicionamiento de la guardería destinada a estudiantes con hijos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar las trayectorias educativas.

“Estamos avanzando con la planificación de refacciones en edificios escolares para garantizar óptimas condiciones para el inicio del ciclo lectivo”, subrayó el mandatario provincial, quien destacó que la infraestructura es un componente clave para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Durante la jornada, el gobernador también había supervisado una escuela primaria en Puerto Vilelas y tiene previsto llegar a otros establecimientos, en el marco del plan de intervenciones que se desarrolla en distintas localidades.

La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, señaló que “estas recorridas forman parte del seguimiento de las obras que se ejecutan en el área Metropolitana a través del programa “Mejor Escuela”, iniciativa que impulsa el Gobernador Leandro Zdero, con intervenciones integrales en edificios escolares”.

Por su parte, el vicedirector de la institución, Daniel Izquierdo, valoró y agradeció la respuesta del Estado ante las necesidades edilicias del establecimiento. “Estamos muy contentos por la presencia de las autoridades, porque están cumpliendo con lo pactado y eso nos pone muy contentos”-expresó.

Relacionado