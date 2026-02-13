UNA NUEVA CASA PARA DON JUAN Y SU FAMILIA

El martes pasado, una tormenta con vientos huracanados arrasó la casa de don Juan y su familia, dejándolos sin hogar. Desde la Municipalidad de Miraflores nos movilizamos de inmediato para brindarles acompañamiento y una respuesta concreta.

Visitamos a la familia y abordamos su situación de manera integral. El presidente del Concejo, Ricardo Ramírez, junto a la Secretaría de Desarrollo Social y personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, constataron la situación y ya se está trabajando en la construcción de una nueva vivienda.

Además, la secretaria Lidia Noemí Torres realizó controles básicos de salud, toma de presión y curaciones a uno de los hijos de don Juan, garantizando también la atención sanitaria necesaria.