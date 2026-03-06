TRUMP RECIBIO A MESSI EN LA CASA BLANCA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a Lionel Messi y a sus compañeros del Inter de Miami, debido a que el equipo se consagró campeón de la MLS, la liga de Estados Unidos .

«Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami… y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!«, señaló Trump en su discurso de bienvenida.

La invitación al Inter de Miami se debe a que, cada año, la Casa Blanca recibe a distintos equipos campeones en diversas disciplinas profesionales y universitarias.

«Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos», indicó Trump. Además, bromeó que su hijo Barron es fanático de Messi y Cristiano Ronaldo. «Es un gran admirador tuyo. Aunque también es admirador de Ronaldo. Cristiano, es genial, tú también eres genial. A la gente le encanta lo que haces y lo haces muy bien. Es un honor para nosotros y para toda la Casa Blanca tenerte aquí», expresó.

En otro momento, Trump preguntó a los presentes: «No lo sé. Puede que seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?». Todos respondieron «¡Messi!».